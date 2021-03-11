手握「違背祖訓的藥方」　陸「神醫宇宙」成員張文榮遭停診

▲大陸網友將近期廣告上不知名的神醫P圖，戲稱「神醫宇宙」。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸日前出現一種推銷藥品及保健品的廣告，分別由穿著各族服飾的40多名老醫生代言，內容如出一轍的提到，「一家幾代專治XX病，違背祖訓獻出藥方......」被網友用漫威電影揶揄為「神醫宇宙」，也因此引起大陸藥監局重視進行調查。其中一位「神醫」張文榮被網友起底任職北京鶴年堂中醫院，醫院隨即發出聲明免去其榮譽院長職務並暫停看診。

▲任職於北京鶴年堂中醫醫院的張文榮，也是廣告裡神醫宇宙的成員之一。（圖／翻攝紫牛新聞）

《澎湃新聞》報導，不同的老人，穿著不同的服飾，在不同的健康養生類影片中，講出了幾乎相同的台詞，「我今年已經70多歲了，就算天天不休息，一年下來能看多少人？全國現在有幾千萬的腸胃病患者，我就算是累死也看不完。所以，我翻來覆去的思想鬥爭了一個多月，最後做出了一個違背祖宗的決定……」

有網友把這些影片做了一個合集，將其中的40多位「神醫」戲稱為「神醫宇宙」。其中一位名為張文榮的醫生，他以相同的台詞稱，可以治療腸胃病、椎間盤突出、一體多病等多項病症。網友起底後發現，這位張文榮醫生確實為北京鶴年堂中醫院的坐診醫生。

根據鶴年堂官方網站顯示，張文榮為名譽院長、副主任醫師，「臨床近50年，師從中醫醫師，針藥並用……；張文榮可以治療神經外科、心腦血管科、消化道科、骨科、婦科、男科常見病、疑難雜病等多種疾病。」

▲張文榮任職的鶴年堂中醫院發出聲明，切割雙方關係。（圖／翻攝鶴年堂中醫院官網）

不過，大陸藥監局認定廣告台詞涉虛假廣告宣傳並主動調查後，北京鶴年堂中醫院主動聲明張文榮只是一名出診醫生（為多點執業醫生），其宣傳廣告信息與醫院無關，隨後還發佈免去張文榮榮譽院長職務的決定，同時暫停張文榮的看診時段。

面對外界質疑，張文榮昨（10）日也出面澄清，自己出生於醫藥世家，但不是四代或五代世家，部分廣告台詞是導演安排，「為了證明廣告中推薦的藥房歷史淵源長久。」他表示，自己是全科醫生，會治好多病，「導演讓我說治哪種，我就治哪種。」