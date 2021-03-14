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蔡英文：中西醫合作治療模式研發「台灣清冠一號」　在歐美熱銷

▲▼總統蔡英文出席「第91屆國醫節慶祝大會暨第13屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」。（圖／總統府提供）

▲總統蔡英文出席「第91屆國醫節慶祝大會暨第13屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」。（圖／總統府提供）

記者陶本和／台北報導

總統蔡英文14日出席「第91屆國醫節慶祝大會」時，肯定中醫藥界對台灣的貢獻，期許中西醫結合治療的模式，能在臨床上持續發展，在後疫情時代，包括中醫在內，全球的傳統醫學都會更加受到重視。

對於去年疫情爆發，蔡英文表示，中醫藥界一直積極發展「中西醫合作治療模式」，受到國內外的關注，好比衛福部中醫藥研究所，和醫界合作研發出「台灣清冠一號」中藥配方，台灣藥廠在獲得授權製造後，在歐美國家熱銷，讓世界看見台灣。

蔡英文認為，可以有這麼優異的成果，都要歸功於中醫藥界長年的努力，累積出深厚的研究、研發能量；同時，在中醫師公會全聯會的協助下，台灣實施的中醫、西醫雙軌並行照護體系，也逐漸發展成熟。

有關中醫的發展，蔡英文表示，現在《中醫藥發展法》已經上路，行政院更核定了五年期的「中醫優質發展計畫」，要持續落實中醫師的訓練、中醫精準醫學模式的發展、中醫照護資源的布建等工作。

蔡英文表示，最近幾年全民健保也陸續把許多中醫治療項目納入給付試辦計畫，包括癌症、孕產照護、兒童過敏性鼻炎，還有慢性腎臟病等等。此外，住院病患輔助醫療計畫，今年也增加了呼吸困難病人。

蔡英文進一步說，在中藥品質管理方面，包括中藥材的邊境查驗制度、檢驗標準、製造品質，以及「台灣中藥典」的編修等等，都積極接軌國際標準，而且從產業競爭力的角度來看，台灣的中藥研發製造、中醫醫療管理、中西醫整合經驗輸出，都具有開拓國際商機，尤其是爭取新南向市場的機會。

她強調，後疫情時代，包括中醫在內，全球的傳統醫學，都會更加受到重視，「這是台灣的機會，也是我們的自信心所在。」

▼總統蔡英文出席「第91屆國醫節慶祝大會暨第13屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」。（圖／總統府提供）

▲▼總統蔡英文出席「第91屆國醫節慶祝大會暨第13屆台北國際中醫藥學術論壇大會開幕式」。（圖／總統府提供）

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