鳳梨事件「高調大內宣」　台學者： 蔡政府沒想春暖花開

▲蔡政府呼籲全民挺鳳梨。（圖／美廉社提供）

文／中評社

兩岸還有機會春暖花開嗎？東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，兩岸短期內想緩和十分困難。日前大陸國台辦宣布台灣鳳梨暫停進口，就是要測試蔡政府是否有春暖花開的意願，最後結果並非如此。蔡政府不但高調處理，趁機消費對岸做大內宣，兩岸關係只怕繼續僵持無進展。

對於蔡政府國安團隊日前進行調整，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒接受中評社訪問表示，蔡英文並沒有要春暖花開的意思，主要是要換掉前國防部長嚴德發，才會一起連動調整，最主要是嚴德發去年發言得罪美國。蔡政府對於鳳梨事件高調應對，進行大內宣，更可以觀察到蔡政府並沒有要調整兩岸關係。

施正鋒1958年生，台灣大學農業經濟學學士、美國愛荷華州立大學政治學碩士、美國俄亥俄州立大學政治學博士。曾任淡江大學公共行政學系教授、東華大學原住民民族學院院長，也曾擔任喜樂島聯盟主席，但已退黨。過去曾是呂秀蓮的政治顧問。

施正鋒對中評社表示，很多人認為國安團隊調整，尤其陸委會主委換上邱太三是兩岸要春暖花開，但是錯了。其實是前國防部長嚴德發得罪美國，去年美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑在一項演說中提及，明年還有一筆52億美元對台軍售案。當時“國防部”說明年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目。

他表示，美方直接跟空軍司令說跳過嚴德發，嚴的發言恐怕當時得罪了美國，只好請嚴離開，國防部長的位置請前國安局長邱國正去接，國安局位置也換上陳明通，陸委會主委空缺只好請邱太三，最主要是要換掉國防部長，最後連動處理。

▲農委會主委陳吉仲接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

施正鋒認為，國安團隊調整最重要是得罪美國，不認為是要兩岸關係緩和。如果蔡政府要改善兩岸關係，中國大陸禁止台灣鳳梨進口的事件，蔡政府不會這麼高調，因為是低調處理，大陸方面有透過管道跟我們通知。其實目前鳳梨生產沒這麼多，所以會混合貨櫃，可能有交叉感染的風險，中國確實會擔心，也是真的有抓到介殼蟲，不是沒有。農委會主委陳吉仲還說用燻蒸就好，那會讓鳳梨黑掉，中國大陸當然不願意。

他也說，蔡政府在鳳梨事件處理很高調，行政院長蘇貞昌第一時間反而低調說是檢疫問題，是蔡英文說是突襲事件，而且台灣鳳梨出口中國大陸才5萬公噸，低調就可以處理掉的問題，蔡政府卻要拿來大內宣。

施正鋒表示，國台辦出來說明台灣鳳梨暫停進口，也是要測試蔡政府是否真的要春暖花開，但一測就知道蔡並非要春暖花開。他也說，聽說兩岸小三通檢疫很容易，其實大陸對我們是睜一隻眼閉一隻眼，要找我們弊端其實很容易，如果要出口到澳洲等地方就非常嚴格。

▲海基會董監事會議，暫由許勝雄出席代董事長。（圖／記者曾俊豪攝）

至於海基會董事長是否可能由王金平擔任？施正鋒也對中評社說，前副總統陳建仁與王金平是同一掛的都是高雄白派，日前監察院長陳菊、高雄市長陳其邁都去跟王金平拜年，看起來蔡英文可以用的大概就是王金平，他們兩個人應該是有默契。

蔡英文如果任用王金平對兩岸會有幫助嗎？施正鋒表示，反正王金平也不會做壞事，兩岸關係也不會有太大變化。其實陳水扁執政就曾經想找王金平當行政院長，但王就不敢接受，蔡英文任內並不期望兩岸關係有進展，因此，王金平是否擔任海基會董事長，影響也沒有這麼大。