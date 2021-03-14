　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

鳳梨事件「高調大內宣」　台學者： 蔡政府沒想春暖花開

▲▼美廉社以成本價販售新鮮鳳梨。（圖／美廉社提供）

▲蔡政府呼籲全民挺鳳梨。（圖／美廉社提供）

文／中評社

兩岸還有機會春暖花開嗎？東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒認為，兩岸短期內想緩和十分困難。日前大陸國台辦宣布台灣鳳梨暫停進口，就是要測試蔡政府是否有春暖花開的意願，最後結果並非如此。蔡政府不但高調處理，趁機消費對岸做大內宣，兩岸關係只怕繼續僵持無進展。

對於蔡政府國安團隊日前進行調整，東華大學民族事務與發展學系教授施正鋒接受中評社訪問表示，蔡英文並沒有要春暖花開的意思，主要是要換掉前國防部長嚴德發，才會一起連動調整，最主要是嚴德發去年發言得罪美國。蔡政府對於鳳梨事件高調應對，進行大內宣，更可以觀察到蔡政府並沒有要調整兩岸關係。

施正鋒1958年生，台灣大學農業經濟學學士、美國愛荷華州立大學政治學碩士、美國俄亥俄州立大學政治學博士。曾任淡江大學公共行政學系教授、東華大學原住民民族學院院長，也曾擔任喜樂島聯盟主席，但已退黨。過去曾是呂秀蓮的政治顧問。

施正鋒對中評社表示，很多人認為國安團隊調整，尤其陸委會主委換上邱太三是兩岸要春暖花開，但是錯了。其實是前國防部長嚴德發得罪美國，去年美國在台協會（AIT）台北辦事處長酈英傑在一項演說中提及，明年還有一筆52億美元對台軍售案。當時“國防部”說明年並無規劃新增對美提出52億美元的重大軍購項目。

他表示，美方直接跟空軍司令說跳過嚴德發，嚴的發言恐怕當時得罪了美國，只好請嚴離開，國防部長的位置請前國安局長邱國正去接，國安局位置也換上陳明通，陸委會主委空缺只好請邱太三，最主要是要換掉國防部長，最後連動處理。

▲▼農委會主委陳吉仲接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

▲農委會主委陳吉仲接受電台節目談大陸暫停進口台灣鳳梨。（圖／記者許展溢攝）

施正鋒認為，國安團隊調整最重要是得罪美國，不認為是要兩岸關係緩和。如果蔡政府要改善兩岸關係，中國大陸禁止台灣鳳梨進口的事件，蔡政府不會這麼高調，因為是低調處理，大陸方面有透過管道跟我們通知。其實目前鳳梨生產沒這麼多，所以會混合貨櫃，可能有交叉感染的風險，中國確實會擔心，也是真的有抓到介殼蟲，不是沒有。農委會主委陳吉仲還說用燻蒸就好，那會讓鳳梨黑掉，中國大陸當然不願意。

他也說，蔡政府在鳳梨事件處理很高調，行政院長蘇貞昌第一時間反而低調說是檢疫問題，是蔡英文說是突襲事件，而且台灣鳳梨出口中國大陸才5萬公噸，低調就可以處理掉的問題，蔡政府卻要拿來大內宣。

施正鋒表示，國台辦出來說明台灣鳳梨暫停進口，也是要測試蔡政府是否真的要春暖花開，但一測就知道蔡並非要春暖花開。他也說，聽說兩岸小三通檢疫很容易，其實大陸對我們是睜一隻眼閉一隻眼，要找我們弊端其實很容易，如果要出口到澳洲等地方就非常嚴格。

▲▼海基會董監事會議、海基會代董事長許勝雄。（圖／記者曾俊豪攝）

▲海基會董監事會議，暫由許勝雄出席代董事長。（圖／記者曾俊豪攝）

至於海基會董事長是否可能由王金平擔任？施正鋒也對中評社說，前副總統陳建仁與王金平是同一掛的都是高雄白派，日前監察院長陳菊、高雄市長陳其邁都去跟王金平拜年，看起來蔡英文可以用的大概就是王金平，他們兩個人應該是有默契。

蔡英文如果任用王金平對兩岸會有幫助嗎？施正鋒表示，反正王金平也不會做壞事，兩岸關係也不會有太大變化。其實陳水扁執政就曾經想找王金平當行政院長，但王就不敢接受，蔡英文任內並不期望兩岸關係有進展，因此，王金平是否擔任海基會董事長，影響也沒有這麼大。

ET快訊
快訊／北捷再傳恐嚇！少年寫信嗆：要炸大坪林站
業界瘋傳福原愛超慘下場！恐丟1重大工作
一句話描述住哪裡　「能見度不到200公尺」答案揭曉
大家都以為他在表演！劇團演員驟逝享年42歲　生前帥照曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

鳳梨事件「高調大內宣」　台學者： 蔡政府沒想春暖花開

陸將建全球最大口徑折射光學望遠鏡　安裝於西藏拉薩天文館

西方批評「侵蝕港選自由」　陸方：顛倒黑白、干涉內政

上課聽到3秒怪聲音　女老師下秒驚喊：快跑啊！救下全校202人

陸疫苗接種率最快今年底達8成　中疾控主任：帶頭做群體免疫

27歲淫亂嫩女警被肉搜！照片曝光網喊超正　苦主：我快崩潰

山寨店多到逼瘋導航！「土版迪士尼」讓他笑翻　尋路慘照瘋傳

「背癱瘓母」走遍風景區！孝子：換我背她了　替81歲媽圓旅遊夢

紅色行李箱傳哭聲！媽媽趕火車嫌5歲女兒吵　塞進箱子直接拖走

正妹女警「陪睡高官」得手1600萬！一審宣判警方秒關切：下架判決書

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

美國視訊開庭她不安狂左顧右看　檢察官識破家暴男在旁緊盯施壓

老翁載妻「一路逆向」騎上中投公路　警鳴笛狂按喇叭...飆10KM攔阻！

眾人騙他施展魔法假裝「消失不見」 萌娃急到哭：我找不到你們！

曳引車橫向駛出！小客車嚇壞左切　撞爆5車+檳榔攤...網罵爆：開太快

辣妻客廳脫剩內衣給老公驚喜　公公進門撞見！嚇到逃離現場

鳳梨事件「高調大內宣」　台學者： 蔡政府沒想春暖花開

陸將建全球最大口徑折射光學望遠鏡　安裝於西藏拉薩天文館

西方批評「侵蝕港選自由」　陸方：顛倒黑白、干涉內政

上課聽到3秒怪聲音　女老師下秒驚喊：快跑啊！救下全校202人

陸疫苗接種率最快今年底達8成　中疾控主任：帶頭做群體免疫

27歲淫亂嫩女警被肉搜！照片曝光網喊超正　苦主：我快崩潰

山寨店多到逼瘋導航！「土版迪士尼」讓他笑翻　尋路慘照瘋傳

「背癱瘓母」走遍風景區！孝子：換我背她了　替81歲媽圓旅遊夢

紅色行李箱傳哭聲！媽媽趕火車嫌5歲女兒吵　塞進箱子直接拖走

正妹女警「陪睡高官」得手1600萬！一審宣判警方秒關切：下架判決書

小心閃光彈！蔣萬安情人節曬孕妻放閃　「彼此生命最堅固的依靠」

菲國爆發全新「變種病毒」！傳染力強恐削弱疫苗效果　傳流入日本

蔡英文：中西醫合作治療模式研發「台灣清冠一號」　在歐美熱銷

水逆完火星又發威 「4星座」強運當道化險為夷

快訊／高雄雙載機車疑超車釀禍　「撞倒阿伯噴飛」3人傷送醫急救

獨／大樹2和事佬為她慘死槍下！離婚女逃死竟喊：後事用卡省吔

BTS粉絲必搶！每瓶才13元的純淨水　多喝健康又養顏

一分鐘心跳標準60~85下！圖解「跳太快、太慢的7大警訊」

上班族八成五職場壓力大！　找同事訴苦、大吃大喝、睡覺宣洩

快訊／北捷再傳恐嚇！17歲少年「跟爸吵架」寫信嗆：要炸大坪林站

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

大陸熱門新聞

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

淫亂嫩女警被肉搜！苦主：快崩潰

母趕車嫌女兒吵　塞進行李箱拖走

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

背母走遍風景區　孝子：換我背她

女警陪睡高官撈千萬！警要求下架判決書

勾魂女警陪睡9名高官！　性敲詐千萬元入獄

山寨店多到逼瘋導航　爆笑照片曝

老婆從沒有月經！一查竟是男性　尪陷絕望

29歲媽帶「1兒1女」跳樓當場亡

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

老人遭3車輾過慘死　恐怖畫面曝

青島海星入侵吃光蛤蜊！養殖戶血本無歸

22歲男兩年沒出過門　吃喝靠父母送進房

更多熱門

相關新聞

花蓮鳳梨阿嬤失蹤5天！　全村找人放鞭炮嚇魔神仔

花蓮鳳梨阿嬤失蹤5天！　全村找人放鞭炮嚇魔神仔

花蓮縣瑞穗富興社區一名88歲鳳梨吳阿嬤平常會外出採野菜，但從10日出門後就沒有音訊，至今已失蹤5天。家人報警求助，經過調閱監視器，發現她最後身影是騎車經過鳳梨工廠附近，紅色機車則出現在距離住家4公里的大富地區公墓旁。親友們持續搜尋，並放鞭炮希望嚇走「魔神仔」。

削皮機5秒處理鳳梨皮　蘇貞昌驚訝比讚

削皮機5秒處理鳳梨皮　蘇貞昌驚訝比讚

中職開打　蔡英文穿1號球衣坐觀眾席與球迷同樂

中職開打　蔡英文穿1號球衣坐觀眾席與球迷同樂

全台救鳳梨冷落葡萄　價跌2成彰化果農吞苦

全台救鳳梨冷落葡萄　價跌2成彰化果農吞苦

吃鳳梨減肥10kg！醫打臉「熱量爆表」但有3好處

吃鳳梨減肥10kg！醫打臉「熱量爆表」但有3好處

關鍵字：

鳳梨國台辦蔡英文大內宣高調

讀者迴響

熱門新聞

熱依娜寫新歌《愛你》酸爆陳芳語！藏頭詩嗆：傻B閉嘴滾

揹122萬學貸！25歲OL放假兼差賣淫

高雄女上吊身亡！男友見屍崩潰報警

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

50歲錢薇娟病痛纏身　「上廁所像蜘蛛人」蹲都蹲不下去

遭熱依娜diss反嗆　陳芳語：我看不太懂簡體字

「恐怖殺手病」曝！奪台萬命

癌末男痛苦呻吟！女友打119竟成鬧劇

福原愛「奧運球拍」送給婆婆！

「灶旁開窗」會窮！　常見廚房格局犯大忌　

小蠻懷孕5個月「孕肚神隱」！

淫亂嫩女警被肉搜！苦主：快崩潰

楊丞琳說張柏芝「拖後腿」　網讚爆：情商高

更多

最夯影音

更多
「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」

「我歧視黑人」《聲林2》韋喆遭辱　網傻眼「挑釁男穿Kevin Durant球衣」
腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

腳踏車嬤見「有車開來」繼續騎　下秒擦撞...目擊者：不是有回頭

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

捷運站驚見武裝部隊持槍狂奔！　陸軍21天505公里模擬戰術行軍

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

遊樂園餐車阿伯叫賣活力滿點！　上班敬業載歌載舞：緊來呷滷味

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

陳芳語升降台唱《逆光》唱完跪倒　KKBOX風雲榜將唱新歌《Kow Tow》

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面