拜登上台50天沒開記者會…瘋傳他認知退化　還忘記國防部長名字

▲美國總統拜登。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統拜登上台至今已經超過50天，但截至14日仍未主持過正式的總統記者會，創下美國政治史近100年以來，最長時間沒有召開總統記者會的紀錄。再度引發外界質疑，高齡78歲的拜登是否有能力履行總統職務。

根據加州大學聖塔芭芭拉分校的統計數據，拜登是自1923年的柯立芝總統以來，首個上任滿50天仍未親自主席記者會的美國總統。近幾任美國總統中，雷根和柯林頓都在上任9天時舉行首場記者會，歐巴馬則在上任第20天舉行首場記者會，而川普則是上台僅1周，就與時任英國首相梅伊（Theresa May）共同召開記者會。

雖然拜登11日曾在晚間黃金時段對全國發表電視談話，也曾在部分場合簡短回應記者提問，但上台至今仍沒有與白宮記者們交鋒。福斯新聞撰稿人孔查（Joe Concha）就直言，拜登簽署金額龐大的刺激經濟計畫，如今卻表現得像一位「缺席總統」一樣迴避問責。孔查說，「拜登的團隊似乎認為，總統沒有能力回答未預先篩選的記者提問。」

早在拜登正式上台之前，外界就已傳言年邁的他有「認知退化」問題，恐怕無法履行總統職務，而近期的一些事件更另外界懷疑拜登的健康狀態。今年3月8日，拜登在白宮一場活動中似乎突然想不起來自己剛任命的國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）的名字，只好稱呼他「管軍隊的那個傢伙」。

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