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梅根成全球焦點！英媒：她想當「美國首位女總統」　看準2024大選

▲▼英女王在聲明中表示，哈利、梅根、亞契是王室摯愛的成員。（圖／路透社）

▲ 梅根指控王室成員對兒子亞契的膚色發表種族主義言論。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國哈利王子（Prince Harry）與夫人梅根（Meghan Markle）上節目親揭王室內幕，更指控遭到種族歧視。就在各界忙著推敲這對夫婦說詞的真實性之際，英國政界人士爆料，梅根已經在美國民主黨建立人脈，計畫利用這次訪談引起的轟動來開啟政治生涯，終極目標正是入主白宮，成為美國首名女總統。

該名人士為工黨資深人員，在前首相布萊爾（Tony Blair）執政時期曾任內閣成員，與華府關係密切，14日向《每日郵報》透露，現年39歲的梅根正忙著和美國民主黨資深人士打通關係，希望建立一個競選及募款團隊，以出戰2024年總統大選。

與哈利梅根關係密切的知情人士拒絕對此發表評論，但這對夫婦似乎毫不掩飾自身政治立場，在2020年美國大選期間便曾大力批評前總統川普（Donald Trump），敦促選民「拒絕仇恨言論」；川普也曾公開表示不欣賞梅根。

梅根一名友人2020年曾向《浮華世界》爆料，她婚後沒有放棄美國國籍的原因之一就是為了保留進入政壇的機會。但美國憲法專家說明，若梅根想在美國擔任公職，就必須放棄王室頭銜，否則將違背美國入籍效忠宣誓內容。

消息人士向《每日郵報》表示，梅根看準2024年大選，「布萊爾支持者、國際主義者和民主黨人士都在熱烈討論梅根的政治野心和潛在支持者」，屆時現任總統拜登（Joe Biden）將滿82歲，能否連任仍是未知數。

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