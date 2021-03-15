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他在「最恐怖一天」早產　意外救了父親一命！410萬人讚：守護天使

▲▼ 他在「這天」早產　竟意外救了爸一命 。（圖／翻攝自TikTok／markbowlingball）

▲馬克分享自己的故事 。（圖／翻攝自TikTok／markbowlingball）

記者蔡儀潔／綜合報導

「911事件」造成2996人死亡，對大多數美國人來說，無疑是人生最黑暗的日子，不過一名19歲少年近日在影片中透露，自己在事故當天提早出生，沒想到意外救了父親一命。網友看後直呼不可思議，「你絕對是你爸的守護天使。」

@markbowlingball

##stitch with @abrahampiper you could say that’s pretty 1 in a million ##storytime ##viral

♬ original sound - Mark Bowling

據Unilad報導，馬克（Mark Bowling）近日在TikTok上發出一則名為《這是100萬個最瘋狂的故事之一》的影片。他透露，父親一直想有一個兒子，即使前3胎都是女兒但依然沒有放棄，因此他的到來對父親而言，是一件相當興奮的事。

原本按照醫生的預產期，馬克應該會更早或更晚才出生，但他卻剛好在在2001年9月11日那天來到這個世界，「一切實在非常突然，本來我爸那天要去『世貿中心雙子星大樓』參加會議，但他為了快點見到我，馬上就取消當天所有的工作行程。」

正因為如此，馬克的父親幸運躲過了恐怖攻擊，還見到自己期盼已久的兒子。雖然911這天對於大部分美國人而言，都是人生最黑暗的日子，但對馬可一家來說，卻是喜悅又值得祝福的一天。

影片曝光後引發熱議，超過410萬人按讚、5.4萬人留言，網友直呼「起雞皮疙瘩（goosebumps）」、「無法想像你爸會有多感激你」、「你絕對是你爸的守護天使」、「你的出生救了你爸的生命，如果再晚一點他可能就死於911事件了」。

 ▲▼911事件今年邁入第16個年頭。（圖／CFP）

▲911事件當天情況。（圖／CFP）

據悉，「911事件」是2001年9月11日發生在美國本土的一系列自殺式恐怖襲擊事件，蓋達組織承認其發動此次襲擊。當天早晨，19名蓋達組織恐怖分子劫持4架民航客機，故意使其中2架分別衝撞紐約世界貿易中心雙塔，造成機上所有人和在建築物中許多人死亡。

根據官方統計，此次恐怖襲擊共造成2996人死亡，當中包含1115人失蹤或遺體未尋獲，還有超過6000人受傷。

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