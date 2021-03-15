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女店員一蹲下男童「下體狂頂」！媽媽還在旁邊笑　網罵翻：沒家教

綁鞋帶、鞋帶、鞋子、鞋。（圖／記者陳俊宏攝）

▲原PO蹲下來幫忙調整鬆緊帶時，男童突靠近用下體狂頂。（示意圖／記者陳俊宏攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，客人帶著大約小一年紀的兒子來逛街買東西，當她蹲下來要調整鬆緊帶時，客人的兒子竟然用下體不斷地頂她，而且還做出前後前的動作，讓她感到很不舒服，用力將男童推開，男童的母親看到後也沒有說什麼，還在一旁大笑，對此，網友們一面狂罵，「超級沒家教！」

一名女網友在臉書「爆怨公社」發文，昨（14）日接到一組客人，媽媽帶著約小一年紀的兒子，因為在介紹商品時，要蹲下來幫忙調鬆緊帶，結果男童突然靠過來，不斷用下體頂她，「而且不是一下，是不斷前後前後的頂，當下真的很不舒服」，她用力地將男童推開，媽媽看到後也裝作沒看到。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

▲男童的行為讓她很不舒服。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO接著說，後來媽媽指著下層的商品要詢問，她又再次蹲下，男童又靠過來做一樣的動作，「這時最誇張的是，他媽媽居然笑了，她！笑！了！難道我要大吼妳兒子性騷擾，妳才會覺得丟臉嗎？」對於男童跟媽媽行為，她內心狂罵三字經。

貼文一出後，引起許多網友的憤怒，「真的是有夠噁心，監視器調出來告他們性騷擾啊」、「在家到底都看了什麼」、「這麼小就這樣，長大還得了」、「這媽媽也太沒水準了」、「應該用監視器報警的，全家心態可能都怪怪的」。

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