客超商領0元包裹嗆「看什麼證件」　店員神回39字讓他秒掏出

記者黃翊婷／綜合報導

一名在超商工作的網友14日於臉書「爆怨公社」PO文聲稱，日前遇到一名來領取0元包裹的客人，身上明明有帶證件卻不肯拿出來核對，直到他說出39字，「哦，那我知道您名字跟後3碼，是不是也可以直接拿走您的包裹，因為您說不用看證件。」對方才不甘願地掏出證件。

▲超商店員提醒客人領包裹要出示證件，對方卻不肯配合。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO提到，超商領取0元包裹規定就是要看證件，這位客人開口就是一句「之前來都不用看證件」，他耐心解釋，領取已經付款的包裹的確不需要，但0元的就得看，還用手指了包裹上的「請核對證件」標語提醒。

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原PO接著說明，因為曾經發生包裹被冒領的爭議，所以公司規定就是要看證件，沒想到客人還是不願意配合，並回答「名字、（手機）後3碼我都講得出來，看什麼證件」，讓他忍不住回嗆，「哦，那我知道您名字跟後3碼，是不是也可以直接拿走您的包裹，因為您說不用看證件。」客人聽完這句話，才很不甘願地拿出證件。

▲領取已付款的包裹就不用核對證件。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

由於類似的事情已經不是第一次發生，其他網友看完原PO的抱怨文，紛紛留言力挺他，「超商員工辛苦了」、「（證件）拿出來不用10秒，卻寧願花幾分鐘跟店員爭辯」、「不乖乖配合規定，到底是有什麼障礙」、「煩人的就是，客人身上明明有證件，到底是在吵什麼」。

也有曾經在超商工作的網友留言感嘆，「很多這種（客人）啊，如果證件放在外面，出去拿沒有很難吧？同事之前還遇過要衝進來打人的客人。」