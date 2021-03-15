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桃園6歲童溜出門走5公里迷途　「邊走邊哭」好心人報警送回

▲警方沿路尋訪男童親人。（圖／平鎮警分局提供）

▲警方沿路尋訪男童親人。（圖／平鎮警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市楊梅6歲劉姓男童，15日清晨5點多趁著家人還在熟睡，獨自一人偷溜出門玩耍，沒想到卻因此迷了路，卻越走越遠走到離家5公里的平鎮區，並邊走邊哭，所幸熱心民眾報案，員警除安撫外更沿路訪查並有網友貼文尋找家人，最終總算幫男童找到阿公，讓他平安返家。

▲員警安撫男童並給予早餐。（圖／平鎮警分局提供）

▲員警安撫男童並給予早餐。（圖／平鎮警分局提供）

平鎮警分局宋屋派出所副所長許智勇表示，家住楊梅區電研路的劉姓男童清晨趁著家人還在熟睡，獨自跑出門玩耍，沒想到卻因此迷失方向回不了家，徒步走了5公里到了平鎮區的復旦路，還邊走邊哭，路過的熱心民眾見狀，趕緊報警協助。

▲在警民合作下終於找到男童家人然後帶回。（圖／平鎮警分局提供）

▲在警民合作下終於找到男童家人然後帶回。（圖／平鎮警分局提供）

警員董彥和及蕭浥家接獲報案趕抵現場，但男童一問三不知，員警只好將男童穿著與特徵，通報勤指中心轉報鄰近分局，清查是否有民眾報案協尋走失的孩子，並詢問附近店家及住戶指認，但仍苦尋未果。

員警隨後也拍下男童照片，於巡邏時沿途詢問商家、民宅及公寓大廈的保全警衛是否見過這位男童，同時也將男童走失的訊息張貼網路社群平台，請大家幫忙協尋。最後員警順利找到男童家人資料，並將男童帶返家。

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關鍵字：

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