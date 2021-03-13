8歲男童在公園玩…遭人壓倒在地「餵砂石」　喉嚨割傷吞嚥困難！

▲男童在公園玩，沒想到遭人壓倒在地「餵砂石」。（公園玩耍示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳雕文／綜合報導

北部一名8歲男童11日晚間7點多在公園玩耍，被一名年約10歲的男孩推倒在地，從背後壓制並隨手抓了一把砂石往男童嘴裡塞，男童嚇了一跳，因此吞了一些砂石，導致喉嚨割傷，吞嚥口水都會痛，男童的阿嬤在遠處見狀趕緊上前關心，而動手的男孩已跑走。

男童的爸爸上臉書發文，「有看到，或知道這個小孩的，請與我聯繫。」隔天阿嬤隔天晚上再帶男童去公園，發現了動手的男孩並上前說教，「你這樣的行為是不對的」，男孩看了男童一眼，隨後出言道歉，事情平安落幕。

男童的爸爸再次貼文說，「我這邊也會私下跟學校告知該學生班級，請學校該班導師費心多宣導；動手的小孩解釋，想要跟我的小孩玩，但因為我的小孩不理他，所以他氣不過動了手。因為我時常叮嚀孩子不要跟陌生人說話或是跟陌生人走。所以小孩腦袋只有我的叮嚀，也就不理對方，只跟認識的一個小姐姐玩。進而造成後面事情發生。」

據了解，阿嬤覺得這個動手的小孩沒家長在旁邊，又疑似是混血兒，那麼晚還一個小孩自己在公園，可能家庭也不溫暖或其它因素，既然也道歉了，男童的家屬就不再追究。