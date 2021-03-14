連5天晴暖32℃↑　下波「鋒面+強冷空氣」報到時間曝

▲吳德榮說，周一至周五受高壓迴流影響，各地晴朗穩定。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，周一至周五連5天晴暖，北部高溫逐日回升至30度以上，中南部更升至32度以上；下一波鋒面約在周六下半天抵達，中部以北天氣明顯轉變，較強的冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷。

中央氣象局指出，今天（14日）仍受東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦較涼，預測北部及宜花高溫約21至24度，中南部及台東高溫則約24至28度，而中部以北及宜蘭低溫約15至17度，其他地區低溫18至20度；天氣方面，迎風面東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，不過新竹以南的山區有零星短暫雨的機率。

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氣象局預報，周一至周五東北季風減弱，北台灣氣溫逐漸回升，東半部地區有局部短暫雨，西半部為晴到多雲；周六東北季風增強，北部及東北部天氣轉涼，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今東北季風漸減弱，大台北雲量逐漸減少，轉為多雲時晴，桃園以南仍為多雲時晴，東半部偶有局部短暫雨的機率；北台灣高溫略回升，中南部白天微熱，各地早晚略偏涼。



吳德榮分析，周一至周五受高壓迴流影響，各地晴朗穩定，北台灣明顯回暖，各地白天溫暖微熱，北部高溫逐日回升至30度以上，中南部更升至32度以上，早晚稍涼；西半部穩定風弱、不利擴散，空氣品質易不佳，並常有局部霧發生，應隨時注意相關的資訊。



吳德榮說，下一波鋒面約在周六下半天抵達，中部以北天氣明顯轉變，但模擬的總累積雨量並不多，較強的冷空氣緊隨鋒面南下，氣溫驟降、北台轉濕冷；下周日仍受其影響，北台濕冷，其他地區氣溫略降；由於模擬已超過7天，模式持續調整中，需繼續觀察。