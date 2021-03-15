中研院團隊發現人體「6個突變基因」　遇上新冠肺炎病毒不易感染

▲李文雄說，打了疫苗超過免疫以外的反應而有的疾病就是要看醫生。（圖／翻攝中原大學）



記者許展溢／台北報導

中央研究院生物多樣性研究中心特聘研究員李文雄團隊，發現人體ACE2受體中的9個突變點，只要其中6個突變點和新冠肺炎病毒的S蛋白遇上，結合力就會大幅下降，不容易感染新冠肺炎，另外有3個則會容易染上。

李文雄向《ETtoday新聞雲》說明，新冠肺炎病毒現在有南非、英國和巴西3個變種病毒，其中新變種「N501Y」的突變基因，會使病毒與ACE2的「原子接觸點」，從原本的24個增加到34個，造成傳染力變強大。李文雄進一步說明，從24個突變後到34個，是依照結構生物學分析，根據團隊預測而有結果。另外，E484K突變部分，也許會讓病毒更容易逃避人類的抗體，他重申以上都只是預測結果，並沒有做實驗。

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李文雄提到，自己昨天到台南一中演講，有學生問到，能不能改造基因？讓人類免於感染。李文雄說，改造基因是很大工程、很貴，根本不可能，現在醫學倫理也不允許改造基因工作，只能針對有病的醫療可做，但一般基因改造不行，加上費時費工，實際還是去做疫苗比較快，因為疫苗出來可用在很多人身上，一個人只要20幾塊美金就能做到。李文雄強調「基因改造是不切實際，也不能做的」。

至於大家關心疫苗副作用，李文雄認為，有人打疫苗有一般反應，不必太擔心，因為本來就希望有反應，這代表疫苗是有些作用的，一般發熱等疼痛，都是很多人會有的現象，但若打了導致其他病狀，可能是自身健康方面問題，反應太強烈，超過免疫以外而有的疾病就是要看醫生。