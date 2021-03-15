　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中研院團隊發現人體「6個突變基因」　遇上新冠肺炎病毒不易感染

▲▼中央研究院生物多樣性研究中心特聘研究員李文雄。（圖／翻攝中原大學）

▲李文雄說，打了疫苗超過免疫以外的反應而有的疾病就是要看醫生。（圖／翻攝中原大學）

記者許展溢／台北報導

中央研究院生物多樣性研究中心特聘研究員李文雄團隊，發現人體ACE2受體中的9個突變點，只要其中6個突變點和新冠肺炎病毒的S蛋白遇上，結合力就會大幅下降，不容易感染新冠肺炎，另外有3個則會容易染上。

李文雄向《ETtoday新聞雲》說明，新冠肺炎病毒現在有南非、英國和巴西3個變種病毒，其中新變種「N501Y」的突變基因，會使病毒與ACE2的「原子接觸點」，從原本的24個增加到34個，造成傳染力變強大。李文雄進一步說明，從24個突變後到34個，是依照結構生物學分析，根據團隊預測而有結果。另外，E484K突變部分，也許會讓病毒更容易逃避人類的抗體，他重申以上都只是預測結果，並沒有做實驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

李文雄提到，自己昨天到台南一中演講，有學生問到，能不能改造基因？讓人類免於感染。李文雄說，改造基因是很大工程、很貴，根本不可能，現在醫學倫理也不允許改造基因工作，只能針對有病的醫療可做，但一般基因改造不行，加上費時費工，實際還是去做疫苗比較快，因為疫苗出來可用在很多人身上，一個人只要20幾塊美金就能做到。李文雄強調「基因改造是不切實際，也不能做的」。

至於大家關心疫苗副作用，李文雄認為，有人打疫苗有一般反應，不必太擔心，因為本來就希望有反應，這代表疫苗是有些作用的，一般發熱等疼痛，都是很多人會有的現象，但若打了導致其他病狀，可能是自身健康方面問題，反應太強烈，超過免疫以外而有的疾病就是要看醫生。

ET快訊
士林夜市慘爆！寧夏、南機場夜市「沒捷運直達」卻超夯　關鍵曝光
快訊／顏若芳「房子不再外租」　自請處分暫取消發言工作
快訊／鐵牛車載怪手「突遇崩塌」！他慘被壓死
LINE狂閃退！　一傳貼圖就當機
4小一生搭公車遲到不敢進校！　他見太詭異報警

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

女生哪個年齡最有吸引力？　網一面倒推「這年紀」：眼睛會說話

備戰東奧！代表選手團與醫護並列「第一優先接種」

黃牛翻倍！奈良美智周邊1300賣到3500　主辦強調：未來1年都買得到

教授求婚農村婦遭拒！怒斥不識好歹　呂秋遠：一定要記得阿姨的話

紅色恐怖錯殺！補助防治荔枝椿象　紅姬緣椿象慘淪替死鬼　

少喝茶、咖啡維持「牙齒潔白」！美味咖哩竟然也要戒掉？

空拍秘境「台北大峽谷」美炸！鏡頭再拉真相曝　萬人笑瘋：機車

LINE傳出閃退災情！想送貼圖「遭強制關APP」　刪掉、重灌都沒用

台中漏水率六都之冠　自來水公司：22年前的921震壞地下管線

女友經痛到「想拿掉子宮」！暖男跪求安撫妙計　網強推「這1招」

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

蕭敬騰壞壞假傳球...小弟弟爆哭XD　男粉真情告白：我喜歡女生還是愛你！

南投「紫花隧道」爆紅！遊客引亂象　園主提醒反被瞪...忍痛砍20年花海

HBL爭冠！南山最後時刻被逆轉　教練暖心喊話哽咽：繼續走下去

保齡球「全倒兩次」準備歡慶吃雞　下秒重摔臥倒油道...網：丟手榴彈

18歲無照男撞斷女騎士頸椎害命危 遭爆「玩IG改自介」神隱7天終道歉

女生哪個年齡最有吸引力？　網一面倒推「這年紀」：眼睛會說話

備戰東奧！代表選手團與醫護並列「第一優先接種」

黃牛翻倍！奈良美智周邊1300賣到3500　主辦強調：未來1年都買得到

教授求婚農村婦遭拒！怒斥不識好歹　呂秋遠：一定要記得阿姨的話

紅色恐怖錯殺！補助防治荔枝椿象　紅姬緣椿象慘淪替死鬼　

少喝茶、咖啡維持「牙齒潔白」！美味咖哩竟然也要戒掉？

空拍秘境「台北大峽谷」美炸！鏡頭再拉真相曝　萬人笑瘋：機車

LINE傳出閃退災情！想送貼圖「遭強制關APP」　刪掉、重灌都沒用

台中漏水率六都之冠　自來水公司：22年前的921震壞地下管線

女友經痛到「想拿掉子宮」！暖男跪求安撫妙計　網強推「這1招」

巧克力形狀激似「小頭」　母親節開賣秒殺！網羞爆：站起來更像

醫師墮胎面臨3年半徒刑！34周胎兒慘遭拖出子宮「淹死+焚毀」

超厭惡梅根言論！川普曝「她不是好人」　狠酸：祝哈利好運

日盛金疑涉中資「還有新東西要確認」　金管會：一定會處理！

雪崩「飛撲抱樹」　日倖存者：只能靠自己挖出同伴　

植樹月廣推本土樹種　南投縣府偕林管處種40株流蘇

澄清不是被味全大巴放鳥　陳品捷：我自己有開車啦！

北投男運彩槓龜耍詐截圖　「以券抵券」兌換現金騙兩次挨告

搶到三叉戟D5導彈大單！　洛馬得手美軍157億元合約

女生哪個年齡最有吸引力？　網一面倒推「這年紀」：眼睛會說話

辣媽被偷拍...曝拉絲襪真實樣貌 尷尬姿勢引萬人狂笑：太犧牲！

生活熱門新聞

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

南投「紫花隧道」爆紅　園主卻忍痛砍花

周柏臣F奶辣妻被起底！「11秒激震片」曝光

土地公生日「龍抬頭」！他點名5種人要拜

男童「下體狂頂」女店員！媽媽不阻止還在笑

外送員決戰奧客　被客訴1天1夜

男友忘記情人節整天打電動！她貼衛生棉「封印電腦」

以為在表演！劇團演員黃民安驟逝

「艋舺戶田惠梨香」穿情趣衣辣舞！邪惡視角曝

即／台北IKEA敦北店宣布下個月熄燈

指揮中心：AZ疫苗「3族群」不適合打

更多熱門

相關新聞

南韓擴大AZ疫苗施打範圍！65歲以上優先接種

南韓擴大AZ疫苗施打範圍！65歲以上優先接種

南韓政府於2月26、27日陸續開放民眾施打阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞兩款廠牌新冠疫苗，開啟今年接種計畫序幕，如今即將於4至6月進入接種計畫第2季，當局表示，從4月起會開放一般民眾接種，其中包括65歲以上的高齡人士，依其年齡、身份做為施打廠牌的判定準則，其中65歲以上療養院入住患者與職員施打AZ疫苗、75歲以上一般高齡者施打輝瑞疫苗。

6498萬人次接種　陸：質量通過評估

6498萬人次接種　陸：質量通過評估

菲國爆新變種病毒！醫嘆「何時了」

菲國爆新變種病毒！醫嘆「何時了」

佛奇：美國若提前解封病例將「再度激增」

佛奇：美國若提前解封病例將「再度激增」

快訊／增5例境外移入！案982法國籍同事確診

快訊／增5例境外移入！案982法國籍同事確診

關鍵字：

中研院李文雄ACE2突變點變種病毒新冠肺炎台灣防疫疫苗N501Y改造基因台南一中

讀者迴響

熱門新聞

帥氣小鮮肉買百萬重機　全貸84期驚呆網友

8歲女兒房間裝監視器　千人崩潰：很噁心

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

罔腰分手主因曝光「親揭爭執對話」

越南傳奇女狙擊手　蹲著如廁漏餡

罔腰認了分手男友！「還住一起」

女傳訊「你不要後悔」上吊亡　他悲曝分手原因

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

YouTuber「中空露溝」討生日禮　賓士E250竟排隊送

神話Eric動怒tag烔完：帶給團體傷害

星巴克3／15起「連續5天」買1送1

「幫我送上船！」屏東外送員飆到港口傻眼了

業界瘋傳「福原愛超慘下場」！

醫學院女大生遭性侵！學長調侃：技術不錯

護理師拍病患下體、染血紗布排成章魚燒上傳IG！

更多

最夯影音

更多
遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂

遭熱依娜寫歌diss嗆「傻B閉嘴滾」　陳芳語燦笑：簡體字我真的看不太懂
自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

自助餐「5菜170元」遭男投訴太貴　闆娘回嗆已優惠5元：要吃好還嫌

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

小S狂練《Mr.Q》：我的對手是蔡依林！　跳到編舞老師有陰影「聽到歌就尖叫」

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

《未來媽媽》立芳的委屈「張寗其實能理解」　曝「婆婆」周丹薇的好...私下喊她媽咪

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

15歲妥瑞症女孩做檢測揮空手道　醫護耐心任她打：慢慢來沒關係

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面