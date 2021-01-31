駐印度大使館遇恐攻　以色列曝9年前爆炸案：可能都針對外交官

▲以色列駐印度德里大使館外發生爆炸。（圖／路透）

文／中央社記者康世人新德里30日專電

以色列駐印度大使馬爾卡（Ron Malk）今天表示，昨晚發生在以色列駐印度大使館前的爆炸案，是一次恐怖攻擊，可能與先前針對以色列駐新德里外交官的攻擊有關。

這起爆炸案發生在昨晚，所幸是低強度爆炸，無人傷亡，只有導致以色列大使館所在的卡蘭博士路（Dr APJ Abdul Kalam Road）附近幾輛汽車擋風玻璃損毀。

馬爾卡接受Zee News專訪時說，昨晚以色列駐印度大使館附近發生的爆炸案，可能與2012年針對以色列駐新德里外交官的攻擊事件有關連。

但馬爾卡認為，由於全案的調查還在初步階段，現在要說是誰在幕後操控這場攻擊為時尚早。

他表示：「我們的假設是，這是一次恐怖攻擊，目標是以色列大使館。」

馬爾卡強調，以色列與印度不僅擁有相同的價值觀和利益，而且雙方也面對類似的敵人與威脅。就反恐而言，以色列與印度進行合作，共享資訊、知識和操作方法，這是兩國團結合作和共同努力的典範，如果世界團結起來反恐，將會贏得反恐怖主義的勝利。

消息人士也證實，昨晚在以色列大使館附近的低強度爆炸案，警方找到犯罪者使用硝酸銨的證據，這起爆炸在現場炸出一條小溝。

警方消息人士透露，警方也從爆炸現場找到燒掉一半的粉紅色圍巾，且在距離爆炸現場約11公尺處發現一封給以色列大使館的信，並也找到爆炸現場的閉路電視，但很難從閉路電視中找到準確內容。警方正調查信封上的指紋和內容。

警方初步研判，這是一起用意在散佈恐慌的爆炸事件。

由於爆炸地點距離印度總統府瑞辛納山丘（Raisin a Hill）前方勝利廣場（Vijay Chowk）1.4公里，距離以色列大使館僅幾公尺，距總理官邸也只有300公尺。

這一帶是印度總統柯文德（Ram Nath Kovind）、總理莫迪和其他印度高階官員聚集地區，有嚴密的保安系統，密集部署荷槍實彈的武警。因此有批評認為，在保安這麼嚴密的中樞地區出現爆炸案，是安全人員的疏失。