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緬甸陸資工廠被打砸放火！多名陸籍員工受傷、受困

▲▼緬甸陸資工廠被打砸放火！多名陸籍員工受傷、受困。（圖／翻攝微博）

▲工廠被放火冒出濃煙。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸《環球電視網》14日報導，緬甸仰光工業區有多家陸資工廠遭到打砸搶燒，造成多名陸方員工受傷，並傳出有人受困。對此，大陸駐緬甸使館要求緬甸官方採取近一步有效措施，制止一切暴力行為，確保陸方企業及人員的生命及財產安全。

報導指出，當地時間下午2點左右，有20多人騎著機車，在仰光萊達雅工業區對兩間陸資成衣廠進行打砸、放火，還有人手持棍棒、斧頭攻擊廠內員工。

大陸駐緬甸使館晚間證實此事，表示有多家中資工廠遭不法分子打砸搶燒，多名中方人員受傷，有員工一度被困。

▲▼緬甸陸資工廠被打砸放火！多名陸籍員工受傷、受困。（圖／翻攝微博）

大陸駐緬甸使館提到，事發第一時間已與緬甸陸企商會和相關企業取得聯繫，迅速要求當地警方採取有力措施，保障中資企業及人員安全，並再次向在緬企業和人員發出安全提示。

大陸駐緬甸使館指出，中國對緬友好政策面向全體緬甸人民，中緬經貿合作始終基於互利共贏原則，尤其注重惠及緬當地民眾，此次受害的絕大多數企業來自紡織製衣行業，中方企業在這個領域的投資為緬甸創造近40萬個就業機會，不法分子的行為同樣損害緬甸民眾的利益。

大陸駐緬甸使館強調，這次打砸搶燒事件性質十分惡劣，中方要求緬方採取進一步有效措施，制止一切暴力行為，依法查處相關肇事者，確保在緬中國企業和人員的生命和財產安全，「我們呼籲緬甸民眾合法表達訴求，不被煽動和利用，破壞中緬友好合作。」

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