緬甸工廠聚集地！仰光戒嚴範圍擴大至6區　再傳手機斷訊

記者詹雅婷／綜合報導

緬甸14日血腥鎮壓造成39人死亡，包含38名示威者及1名員警，最大城仰光部分地區進入戒嚴狀態。緬甸軍事電視台5日上午發布最新消息，戒嚴令實施範圍擴大進一步擴大，範圍涵蓋6區，外傳當地有多間工廠，包含中資企業。

▲仰光示威者中彈被緊急送往救治，但仍不忘手舉3指表達訴求。（圖／路透）

新加坡亞洲新聞台記者May Wong透過推特表示，萊達雅區（Hlaingthaya）、雪比達區（Shwepyitha）14日進入戒嚴狀態後，北德貢（North Dagon）、南德貢（South Dagon）、北奧加拉巴（North Okkalapa）及德貢新區港口（Dagon Seikkan）也於今早開始戒嚴。

另據外媒記者開普戴蒙德（Cape Diamond）的說法，新增加的區域是當地工廠聚集地，也包括中資工廠。另據緬甸奶茶聯盟（Milk Tea Alliance Myanmar）的說法，當地手機訊號已被切斷，只能使用Wifi連上網路。

Seems #Myanmar #military TV just announced that martial law will again be expanded to cover 4 more townships in #Yangon now. They're North & South Dagon, North Okkalapa & Dagon Seikkan. On March 14, they had put Hlaing Thayar & Shwe Pyitha under this law #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/SMU9AmHsTW — May Wong (@MayWongCNA) March 15, 2021

各大外媒紛紛把軍政府14日鎮壓行動形容為「最血腥的一天」，總計39死、數十人受傷。緬甸當地媒體指出，光是仰光郊區一間醫院就收到34具遺體，另有40名傷者前來就醫。

自軍政府2月1日強制接管政權以來，全境進入緊急狀態，與此同時，大批示威者選擇走上街頭抗議，迄今累計126人死亡。官媒在14日晚間首度使用戒嚴一詞，這也暗示軍方將會更直接介入控制局面，不再只是依靠地方警察。

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