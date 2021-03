緬甸工廠聚集地！仰光戒嚴範圍擴大至6區　再傳手機斷訊

記者詹雅婷/綜合報導

緬甸14日血腥鎮壓造成39人死亡,包含38名示威者及1名員警,最大城仰光部分地區進入戒嚴狀態。緬甸軍事電視台5日上午發布最新消息,戒嚴令實施範圍擴大進一步擴大,範圍涵蓋6區,外傳當地有多間工廠,包含中資企業。

▲仰光示威者中彈被緊急送往救治,但仍不忘手舉3指表達訴求。(圖/路透)

新加坡亞洲新聞台記者May Wong透過推特表示,萊達雅區(Hlaingthaya)、雪比達區(Shwepyitha)14日進入戒嚴狀態後,北德貢(North Dagon)、南德貢(South Dagon)、北奧加拉巴(North Okkalapa)及德貢新區港口(Dagon Seikkan)也於今早開始戒嚴。

另據外媒記者開普戴蒙德(Cape Diamond)的說法,新增加的區域是當地工廠聚集地,也包括中資工廠。另據緬甸奶茶聯盟(Milk Tea Alliance Myanmar)的說法,當地手機訊號已被切斷,只能使用Wifi連上網路。

Seems #Myanmar #military TV just announced that martial law will again be expanded to cover 4 more townships in #Yangon now. They're North & South Dagon, North Okkalapa & Dagon Seikkan. On March 14, they had put Hlaing Thayar & Shwe Pyitha under this law #WhatsHappeningInMyanmar pic.twitter.com/SMU9AmHsTW