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緬甸陸資工廠被放火　胡錫進：受到有組織的預謀鼓動

▲▼緬甸陸資工廠被放火。（圖／翻攝微博）

▲緬甸陸資工廠被放火。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

緬甸仰光的多家陸資成衣廠14日被打砸放火，並有多名陸籍員工受傷。大陸官媒《環球時報》總編輯胡錫進表示，相信這些打砸的發生是受到有組織的預謀和鼓動。

胡錫進14日晚間在微博發文指出，他相信，這些打砸的發生受到了有組織的預謀和鼓動，「看到推特上有人發帖，向軍政府警告，若有一名平民被殺，就會有一家中國工廠化為灰燼，這是把中國工廠當做緬甸局勢的人質。」

胡錫進提到，他已經在推特上指責該帳號如此鼓動攻擊中資工廠是犯罪，要求推特對它禁言，也呼籲緬甸政府找出該推特的責任者，並繩之以法。

▼《環球時報》總編輯胡錫進。（圖／CFP）

▲環球時報總編輯胡錫進。（圖／CFP）

胡錫進強調，中國不對緬甸局勢進行強干預，同時儘自己所能推動緬甸依法和平解決危機，這是中國的一貫外交政策，「幾乎所有東盟國家也對緬甸局勢持與中國相似的態度。中國是緬甸各方的朋友，而且無論誰在緬甸當政，也都會保持與中國的友好合作關係。美國要求中國與它同態度，制裁緬甸軍方，中方當然不會接受。」

胡錫進提到，緬甸公眾總體上理解中國不干涉鄰國內政的態度，中國如此強大，這一基本政策從長期看是周邊國家保持獨立自主的重要條件，「緬甸衝突各方當然都希望中國支持他們，但如果中國真將自己的立場和利益在緬甸施展，這肯定不是緬甸社會的長期所願。」

胡錫進還說，所以儘管有些人有臨時希望中國介入的願望，也沒有理由強化這一態度，「拿中資工廠撒氣，做緬甸內部鬥爭的槓桿，這決不能允許。」

▲▼緬甸陸資工廠被放火。（圖／翻攝微博）

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