北京疾控揭新冠疫苗禁忌　有「過敏史」的人不得接種

▲新冠疫苗。（圖／路透）

記者蔡儀潔／綜合報導

新冠疫苗開始接種後，全球各地陸續傳出不良反應。北京市疾病預防控制中心指出，既往發生過疫苗接種嚴重過敏反應（如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等）不得接種，因此要考慮過敏體質的嚴重程度，並按照臨床醫師的醫囑執行。

據《北京晚報》報導，北京市疾病預防控制中心表示，新冠疫苗說明書中的禁忌包括：既往發生過疫苗接種嚴重過敏反應不得接種，例如急性過敏反應、血管神經性水腫、呼吸困難等。因此要考慮過敏體質的嚴重程度，並按照臨床醫師的醫囑執行。

▲中國大陸科興生物（Sinovac）。（圖／路透社）

目前大陸已批准四款國產疫苗附條件上市，中國疾控中心主任、中科院院士高福13日指出，按照目前的疫苗產量，應能在今年底至明年中達到7成至8成的接種率，即大約9億至10億的人口。

另外關於復陽患者的傳播性，中國工程院院士鐘南山、中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友和復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏均表示，目前來看，復陽病例的傳染性很小。

吳尊友說，復陽患者有三種可能一是核酸檢測出現假陰性或假陽性，需要通過多部位多次採樣，可減少假陰性或假陽性發生；二是病毒又重新活躍起來，目前機理還不清楚，有限的研究提示，這種病人的傳染性不強，目前還沒有觀察到造成傳播的案例。

他接著指出，第三種可能是再次感染，這種情況下其傳染性與其他首次感染的病人相似，總體來說，出現病人在隨訪中再次出現核酸陽性的比例不高，約在5%以下。