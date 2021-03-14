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快訊／COVAX疫苗「運送方式還在喬」　指揮中心1400說明

▲▼指揮中心發言人莊人祥。（圖／記者嚴云岑攝）

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣從COVAX購得的20萬劑疫苗，原訂最快2月底、3月初出貨，至今仍無下文。指揮中心發言人莊人祥坦言，「期間確實遇到轉折或一些問題，正持續研議解方」，目前已著手準備聯繫運送問題。指揮中心今（14）日因應新冠肺炎疫情，將於下午2時召開記者會說明疫情及防疫作為，屆時也有望針對COVAX疫苗最新進度做進一步說明。

新冠肺炎昨日無新增案例，截至目前國內累計984例確診，分別為868例境外移入，77例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中10人死亡、942人解除隔離、32人住院隔離中。

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食藥署已完成首批11.7萬劑AZ疫苗的6項封緘檢驗，待17日無菌檢驗合格就可放行，之後還需要3、4天分送到各地，最快21日才打得到。

針對AZ疫苗在歐洲爆出「血栓之亂」，醫療應變組副組長羅一鈞昨在記者會上表示，西方人血栓發生率是黃種人的5到10倍，這也代表著，對亞洲的影響不會如西方國家明顯。莊人祥補充，最新調查顯示，第一線醫護仍有3、4成願意施打，而未來若真的出現拒打潮，指揮官與行政院長蘇貞昌也會帶頭施打。

台大兒童醫院院長、小兒感染科醫師黃立民說，根據世界統計，疫苗嚴重過敏機率低於十萬分之一，歐洲出現的血栓問題雖然在亞洲發生率較低，但若已知有血栓病史者，建議晚一打比較好。

黃立民另提到，AZ疫苗的急性期反應與他牌疫苗無異，只是過敏反應比RNA疫苗多2、3成，這是因為AZ疫苗為腺病毒載體，相較RNA疫苗多用了7、8種蛋白，這也是誘發過敏的原因之一，建議有氣喘等嚴重過敏病史者，在打完疫苗後一定要在醫院觀察30分鐘以策安全。

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