菲國爆發全新「變種病毒」！傳染力強恐削弱疫苗效果　傳流入日本

▲菲律賓傳出全新變種病毒，首都馬尼拉新冠疫情肆虐。（圖／路透社）

記者羅翊宬／綜合報導

菲律賓衛生部當地時間13日證實，當地檢測出全新的變種新冠病毒「P.3」，目前尚需更多證據分析其是否更具傳染力，該國目前已累計98起「P.3」變種病毒案例，而日本當局也於12日表示，東京成田國際機場從一名來自菲律賓的60多歲男性旅客身上，檢測出全新的變種病毒，男子入境時雖無症狀，但不排除其病毒更具傳染性、且恐削弱疫苗防疫功效。

根據《CNN》報導，菲律賓衛生部13日證實，境內檢測出全新的變種病毒「P.3」，最近發現了13例，境內共累計98例，該支病毒與巴西變種病毒「P.1」皆屬於「B.1.1.28」譜系。

該國衛生部顧問施莉莎（Anna Ong-Lim）醫師表示，目前尚需更多證據來分析病毒是否更具傳染性、或是提高死亡率，她同時也強調，目前仍無法得知「P.3」病毒是否源於菲律賓、或是其他國家，呼籲應避免稱呼其為「菲律賓變種病毒」。

而根據日媒《共同社》報導，日本厚生勞動省12日表示，一名從菲律賓入境的60多歲男性旅客2月25日抵達成田國際機場時，被驗出感染新型變種病毒，為首次在菲律賓以外地區發現該病毒。日本國立感染症研究所分析，該變種病毒株與英國變種病毒「B.1.1.7」在相同位置發生變異，恐怕有較強的傳染性。

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