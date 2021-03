《紐時》盛讚台灣「疫情中的綠洲」！　返鄉潮帶動經濟繁榮

▲《紐約時報》報導指出,新冠肺炎席捲全球經濟與生活之際,台灣卻彷彿是疫情中的綠洲(Taiwan has been an oasis)。(圖/記者周宸亘攝)



文/中央社記者尹俊傑紐約13日專電

2019冠狀病毒疾病導致全球經濟與生活步調大亂,《紐約時報》形容防疫有成的台灣有如一塊樂土,YouTube共同創辦人陳士駿等長年旅居海外的民眾紛紛返鄉,帶動經濟繁榮。

2019冠狀病毒疾病(COVID-19,新冠肺炎)疫情爆發一年多來,台灣通報確診病例不到1000例,僅10名患者死亡。報導寫道,台灣防疫有成,民眾生活在沒有疫情恐懼的環境中,成為吸引海外人士返國的賣點。

台中鹽之華法式料理廚房主廚黎俞君說,去年秋季以來,顧客提前一個月預訂才有座位,「台灣有陣子感覺有點空虛,很多人移居海外,偶爾才回國一趟。現在,那些偶爾見到的客人中一部分已搬回來了」。

疫情期間遷居者大多是僑胞和雙重國籍人士,他們包括商人、學生、退休人員及台裔美籍餐館老闆兼作家黃頤銘(Eddie Huang)等知名人物。

根據移民主管機關數據,2020年入境台灣的國人比出境多27萬左右,是2019年淨流入量約4倍。

▲YouTube創辦人賀利(Chad Hurley,左)和台裔美籍企業家陳士駿(Steve Chen,右)。(圖/達志影像/美聯社)

2019冠狀病毒疾病疫情爆發後,台灣幾乎不讓外籍人士入境,但持有「就業金卡」的外國特定專業人才例外。政府在疫情期間積極延攬海外人才,2020年1月31日以來核發逾1600張就業金卡,是2019年的4倍多。

42歲的台裔美籍企業家陳士駿(Steve Chen)是首位取得就業金卡的人,他與妻子、兩個小孩2019年從美國舊金山遷居回台。2019冠狀病毒疾病大流行後,他在矽谷許多朋友跟進來台,台灣人才外流出現逆轉。

陳士駿說,矽谷有願意冒險的企業家、願在他們創業初期給錢的投資人,整個關係鏈現在都回流台灣了,「我覺得這是科技業黃金年代,政府也明白現在應該要把握機會」。

疫情期間返鄉國人激增,以致短期租屋市場吃緊。一名地產業者估計,2020年有意在台租屋的僑胞與雙重國籍者人數是近幾年2倍。

海外民眾湧入有助台灣成為2020年全球少數成長的經濟體,且表現名列前段班。疫情爆發之初,台灣經濟短暫走弱,但2020年第4季國內生產毛額(GDP)年增率直逼5%。行政院主計總處預測2021年經濟成長4.6%,創7年來新高。

台灣並非所有產業都欣欣向榮,航空公司、飯店和旅遊業者等仰賴跨國旅行生意的產業就飽受衝擊。但台灣出口已連8個月正成長,反映電子設備與半導體需求暢旺。

