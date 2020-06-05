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「哈利波特」迷國華國中張詠欣　宜縣國中會考唯一5A++寫作6級分

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▲「哈利波特」迷羅東國華國中張詠欣，國中會考5A++與寫作6級分，成宜縣唯一滿分榜首。（圖／讀者提供）

▲「哈利波特」迷羅東國華國中張詠欣，國中會考5A++與寫作6級分，成宜縣唯一滿分榜首。（圖／讀者提供）

記者游芳男／宜蘭報導

宜縣國中會考成績揭曉，最著迷「哈利波特」系列小說的羅東國華國中張詠欣，成績是5A++及寫作6級分，是宜縣唯一滿分女狀元，她說閱讀可增廣見聞及療癒人心。家長會將頒給她1萬元獎學金，校長林顯宗更再加碼給1萬元，而全校師生也以她為榮。

班上成績始終名列前茅的宜縣國中會考唯一滿分女狀元張詠欣，喜愛閱讀並對「哈利波特」系列小說生動的內容最著迷，她也很少接觸3C產品，這次在會考寫作題目「我想開設一家這樣的店」，她寫的是要開書店，要讓上門的客人找尋合適讀物。

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為何有如此亮眼成績？張詠欣表示，上課認真放學勤複習，少不熬夜讓充足睡眠，考前平常心面對。

聲音漂亮，口條清晰，被選為朝會司儀張詠欣，也曾代表校方參加宜縣英文與國語文競賽，及是英語比賽劇場的演員，也是學校朗讀比賽的代表選手，是師長眼中品學兼優的好學生。

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