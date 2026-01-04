　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

本週星座運勢出爐！　射手財運翻紅、魔羯開外掛改寫命運

12星座1月4日至10日運勢出爐。（示意圖／unsplash）▲12星座1月4日至10日運勢出爐。（示意圖／unsplash）

圖文／CTWANT

時序進入2026年的第4天，星座專家「清水孟國際塔羅篠安老師」分析了12星座1月4日至10日的運勢，本週主要的星象，將遇到太陽合相水星在摩羯、而太陽也同時合相火星摩羯，因此本週會是現實推進、人生重整的摩羯強能量。

●牡羊座
本週會明顯感覺到責任感被推到檯面上，工作與生活中容易被賦予新的角色與任務，適合主動扛起責任、爭取位置與資源，長期發展會對自己非常有利。別害怕辛苦，這正是自己在為下一個成就階段鋪路的一週。

●金牛座
這一週是適合為未來重新定義方向的時期，金牛會對自己的人生藍圖有更清楚的想法，也適合開始規劃長期計畫。只要願意跨出第一步，後續會有穩定的成長與回饋，這一週也是為未來開路的重要轉折點。

●雙子座
本週會特別關注金錢、資源與關係界線的調整，也容易看清哪些關係正在消耗自己。情感與現實層面都需要重新建立安全感，該說清楚的別再拖延。這週雙子座正在為未來的人際與財務穩定打下新的基礎。

●巨蟹座
本週在感情與合作關係進入關鍵推進期，單身者容易遇到認真型對象，有伴者適合討論承諾與未來規劃。合作關係也會進入定案階段，這一週是適合做出長期選擇與重要承諾的時刻。

●獅子座
本週生活節奏明顯轉向務實與自律，適合開始減重、養生、調整工作方式或重新建立效率制度。獅子會發現只要願意落實改變，身體與工作成果都會開始回饋自己。這一週是為長期健康與事業穩定打基礎的重要時期。

●處女座
本週感情、創作與表現力將逐漸回溫，會重新找回對生活的熱情與動力，單身者有機會遇到讓自己心動的對象，有伴者感情互動升溫。這一週是適合把才華推到檯面上、讓世界看見自己的時刻。

●天秤座
本週有關於家庭、住居與內心安全感將成為焦點，可能會思考搬家、裝修、重新整理生活空間，也會更在意內心是否安定，適合調整情緒節奏與生活界線。這一週是為自己打造更安心、更穩定生活基礎的重要時期。

●天蠍座
本週溝通力與影響力將大幅提升，非常適合談合作、教學、寫文案、直播、發表內容，自己說的話容易被聽見、被採納。人際互動變多，也可能出現關鍵邀約與重要資訊。這一週是適合主動出擊、為自己爭取機會與曝光的好時機。

●射手座
本週財務與價值感被點亮，適合談薪水、調整收費、重新檢視收入結構，也會開始更認真看待自己的專業價值。射手會發現過去被低估的地方，其實值得更好的回報。這一週是未來財務穩定、建立自信與身價的重要時期。

●魔羯座
本週是人生重整週，行動力、決心與影響力全面啟動。非常適合做出關鍵決定、轉換方向、調整形象、啟動新計畫。魔羯正在為人生新階段開路，很多努力會在未來逐漸發酵。請相信現在的自己，正站在改寫命運的重要門口。

●水瓶座
本週將進入內在整理與斷捨離的一週，適合清理消耗能量的人際關係、舊習慣與情緒包袱，也很適合靜心、療癒、休息。水瓶會逐漸釐清什麼才是真正適合自己的方向。這一週是為下一階段做準備的過渡期，慢一點，反而更穩。

●雙魚座
本週社交生活、團隊與人脈運回溫，新朋友、新合作、新社群正在靠近自己，也可能出現對未來有幫助的重要連結。雙魚會開始看清長期目標，也適合規劃未來的合作藍圖。這一週是為人生下一階段鋪設人脈與資源網絡的重要時期。

