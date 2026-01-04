快訊／今晨4.8℃急凍　明轉雨「強烈冷氣團又來」

▲周一再變天。（圖／資料照）



記者陳俊宏／台北報導

輻射冷卻發威！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣關西的4.8度。氣象署表示，周一、周二另一強烈大陸冷氣團南下，桃園以北、東北部、東部有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨。

輻射冷卻發威

氣象署說，今天強烈大陸冷氣團減弱，但清晨輻射冷卻影響，各地依然偏冷，預測低溫中部以北及東北部10至12度，南部及花東14至16度，其中局部空曠地區及近山區平地，在新竹及苗栗局部地區有6度以下低溫發生的機率。

氣象署指出，預測今日高溫中部以北及東半部21至23度，南部約24度；天氣方面，由於環境偏乾，各地大多為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部及恆春半島有零星短暫雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



強烈冷氣團又報到

氣象署預報，周一、周二另一強烈大陸冷氣團南下，氣溫逐漸下降，桃園以北、東北部及東部有局部短暫雨，東南部及恆春半島有零星短暫雨，周一竹苗亦有零星短暫雨。

氣象署說，周三、周四強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨；周五、周六強烈大陸冷氣團稍減弱，白天氣溫回升，輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。