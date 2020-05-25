就是故意不戴口罩！　國中會考「雙北1生5科、1生1科」全不計分

▲心測中心表示，此次不戴口罩應試的考生都不計分。（圖／教育部提供）



記者賴文萱／台北報導

國中會考5月16、17日舉行，但雙北卻有2名考生在應試時刻意不配戴口罩，違反今年的試務規定，被列重大違規。台師大心測中心今（25日）表示，經全國試務會討論，確認2名學生是故意不戴口罩，因此1人有5科全數不計分，另1人1科不計分。

今年受到新冠肺炎影響，為防疫需求，全國21萬名國中會考考生都必須遵守戴口罩才能應試。但一名新北市清水高中男考生，在第一天考完社會科後，之後考數學、國文、寫作測驗、自然及英文閱讀應試時，沒戴口罩被登記重大違規。台北市也另有一名學生在考英文科時摘下口罩睡覺，同樣被列入違規。

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▲國中會考。（圖／教育部提供）

台師大心測中心副主任曾芬蘭指出，這次台北、新北市各有1名學生在考試時不願意配戴口罩，在會考結束之後，各區有把學生違規的樣態都集中，並召開全國違規會議討論，2人因違規事實很明確，當天考試委員幾乎沒什麼特別意見，就確認違反今年試務規則，1人5科不計分，1人1科不計分。

至於這樣懲處是否過重？曾芬蘭表示，由於這次是全國21萬名考生都要配戴口罩，因為影響真的很大，因此在考試的當下監考老師都有一再勸誡要戴口罩，處理時特別謹慎，但2名考生就是不願意配合，他們本身也知道這已經違反規定。

事實上，2名學生確實沒有特殊狀況，或是身體不適等情形，都是「故意不戴」。現場監考老師確認，當時都不是稍微拉下來沒戴好，且要求考生戴上也不配合。曾芬蘭強調，其他科目有戴口罩應試，還是會依照他們各自表現計分。

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