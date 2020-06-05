國中會考成績查詢網址看這裡！　建中、北一女至少要拿33.8分

記者黃翊婷／綜合報導

109年國中會考成績今日（5日）上午8時開放網路查詢，網址為「https://cap.rcpet.edu.tw/」。私立康橋國際學校課程總監卓意翔先前曾分析，如果考生想要上前4志願，測驗題最少要拿下30分比較保險，以建中、北一女為例，基本盤為33.8分，作文至少也要拿到5級分。

▲國中會考成績5日上午8時開放網路查詢。（圖／記者許展溢攝，下同）

國中會考補考各科試題及參考答案，已在5月31日下午1時公布於國中教育會考全國試務會網站及國中教育會考網站。教育部預計6月5日上午8時起開放網路成績查詢，考生可至國中教育會考網站和國中教育會考全國試務會網站查詢。

請繼續往下閱讀...

至於要拿到多少分數才能考上理想志願，卓意翔認為，今年的落點以前四志願來看差異應該不大，也就是說測驗題至少要拿下30分比較安全，如果想要考上建中或是北一女，基本盤為33.8分，作文也要拿到5級分才會比較保險，師大附中的話至少要32.8分。

▲考生想考上心中前4志願，測驗題至少要拿下30分。

而從第三志願開始，卓意翔指出，作文的成績競爭相對沒有那麼激烈，以中山女高與成功高中來看，測驗題最少需要31分，松山高中為30分，市立大同高中為29分，政大附中為28分。

如果是以指標性社區高中為目標，卓意翔推測，中崙、大直、麗山、板橋高中應該會落在28分左右，成淵、百零、內湖、中正、南湖、景美、明倫則落在22至27分之間，永春、和平大概落在20至26分之間。