大理高中改隸北市大　115學年起招生

▲北市大、大理高中併校。（圖／翻攝自台北市立大理高中臉書專頁）

記者蔡玟君／綜合報導

台北市立大學與大理高中合併案正式定案。台北市教育局上周已通過整併計畫並發函兩校，大理高中將改制為「台北市立大學附屬大理高級中等學校」，確定自115學年度起實施。

大理高中校長陳政翊表示，此次合併對教授、學生都受益。從108年課綱開始學校需發展多元選修課程，起初為各校自己規劃，但未來合併後，北市大的大學教授可以到附中開課，且算在大學教授基本授課時數內，創下全台首例，也會提升教授意願。

對學生來說，目前國內高中升大學沒有直升管道，併校後透過課程合作達成「類直升」效果。首先，高一在寒暑假可參加北市大規劃的大學體驗營，高二分組後，在多元選修課程中，北市大針對不同類組開設相關科系課程，透過授課過程，讓學生提前與教授認識、建立黏著度，對大學個人申請、繁星推薦都能擁有更多優勢。

▲大理高中將走入歷史。（圖／翻攝自台北市立大理高中臉書專頁）

陳政翊表示，透過北市大教授到高中授課，除了學生能了解教授上課特色，與對未來科系能提前認識外，教授也能提前了解學生優勢與長才，對提升印象分數、大學收穫人才都有益處。他也表示，由大學教授開設的多元選修課程將於下個學年度正式實施。

▲台北市立大學。（圖／記者許敏溶攝）

北市大校長邱英浩則表示，合併完成對兩校、教授、學生都有益處。學生可提前通過多元課程了解不同學群內容，同時先開設的課程未來進入北市大就讀還能抵免學分；而「體育人才」也能達成培訓不中斷，從國小、國中、高中至大學，加上使用應用科學讓體育生更認識自己特長，並能避免受傷，北市大也可利用自身教學資源，讓高中規劃雙語和特色課程。

此外，併校後也讓北市大能提供預備教師更完整的實習場域，培養更多教學人才；大學教授亦可依照意願到高中開課，並算入基本授課時數中。

邱英浩也直言，此次合併也讓北市大成為「全齡學校」。他解釋，北市大目前設有「第三人生大學」，共有3個專班，社會人士可至專班就讀，取得指定學分數後，再藉由專班進入大學就讀，因此他認為未來北市大能讓民眾從3歲到99歲都能學習。