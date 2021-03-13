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陳水扁憶起黃芳彥：生前最後傳來的訊息是2首歌

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

▲前總統陳水扁。（資料照／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新光醫院前副院長黃芳彥2021年1月在美輕生亡，前總統陳水扁當時知情好友死訊後，相當難過。事隔超過1個月，陳水扁日前在自己主持的廣播節目「有夢上水」上，透露黃芳彥生前曾傳兩首歌給朋友，其中一首是蘇格蘭詩歌《友誼地久天長》，似乎想藉此告訴大家「這不是要告別」。

陳水扁回憶道，2003年台灣爆發SARS期間，黃芳彥作為總統醫療小組執行長，曾到官邸報告不行和平封院，但他考量到自己沒有任何醫療專業及經驗，所以下放權力讓黃芳彥到行政院報告，及與醫學中心的院長們討論是否繼續封院或移出病患；自此黃芳彥奉他指令站在第一線協調、整合相關事務，包括讓空軍總醫院成為專責醫院等。

陳水扁也提到一個小故事，當時黃芳彥擔心醫護人員害怕，不敢進專責醫院工作，所以向他表明為讓大家放心，願意駐進空軍總醫院，同生共死，甚至特別寫好遺囑，讓他覺得不簡單。

陳水扁強調，「黃芳彥是無名抗煞英雄，歷史要給他一個公道。」

接著，陳水扁話鋒一轉，透露黃芳彥過世前曾用訊息，傳2首歌給他的友人，一首是歌手施文彬的《再會啦心愛的無緣的人》，另一首歌則為蘇格蘭詩歌《友誼地久天長》。陳水扁認為，《友誼地久天長》是黃芳彥生前想透過這首歌，告訴黃的友人，「這不是要告別」，而是代表大家友誼長存，永遠在心中。

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