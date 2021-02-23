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國策顧問「崑濱伯」辭世　前總統陳水扁上香

記者林悅／台南報導

《無米樂》主角「崑濱伯」、總統府國策顧問黃崑濱，身體欠安在家臥床多時，2月20日下午在台南市後壁區菁寮里自宅辭世，享壽92歲，前總統陳水扁23日下午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問慰問崑濱嬸，請家屬節哀順變。

▲前總統陳水扁下午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲前總統陳水扁下午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

92歲的崑濱伯2019年底身體不適，曾一度住院治療，約農曆年前出院後在家休養至今，崑濱伯因年事已高，精神和體力大不如前，鄰居表示似乎無法認人也無法說話，崑濱伯擔任護理師的女兒很有孝心，留職停薪後回家照顧老父親，未料於2月20日下午在住宅辭世。

▲前總統陳水扁下午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

阿扁總統於23日下午2時45分許，至崑濱伯靈前上香致意，並慰問崑濱嬸及家屬，陳水扁總統停留約30分鐘後離去。

《無米樂》這部紀錄片是描寫一群台灣農民的故事，其拍攝手法為貼近現實的紀錄片，拍攝地點則為位於嘉南平原，有「台灣大穀倉」之稱的台南後壁，該片以平實手法，描繪台灣農民在外在環境不允許中，如何延續稻作農業，而崑濱伯、煌明伯、文林伯3人，因是此部「無米樂」紀錄片所描述的老農，展現其辛勤勞動與樂天知命的故事而竄紅，「無米樂的故鄉」後壁菁寮，也成為台南旅遊知名景點。

▲前總統陳水扁下午特地前往後壁區崑濱伯住處上香，並慰問家屬請節哀順變。（圖／記者林悅翻攝，下同）

據了解，黃崑濱，人稱「崑濱伯」，生於台灣台南縣后壁鄉，2004年為記錄片《無米樂》主角，2006年，以益全香米獲全國稻米競赛冠軍，2016年蔡英文總統聘任為總統府國策顧問，崑濱伯生前對台南農業十分關心，並積極推動台南農特產品，而十分支持白河分局警方，並親自下場拍交通宣導片，白河警方也甚感哀悼。

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