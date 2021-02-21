陳水扁吃醋1996「彭謝配」副手不是他！　彭明敏親揭原因

▲陳水扁訪前總統府資政彭明敏。（圖／取自「微微笑廣播網」YouTube頻道）

記者蕭羽耘／綜合報導

前總統陳水扁主持廣播節目「有夢上水」，最新一集訪前總統府資政彭明敏，兩人在節目中談及許多過往，陳水扁甚至開玩笑地表示，當年彭明敏競選總統，副手沒找自己，相當吃醋。

對此，彭明敏解釋，因為當年陳水扁是時任台北市長，能選上北市長不容易，他也自知參選總統資源懸殊，只是盼能傳達理念。

陳水扁也在節目中回憶，2000年時彭明敏若沒讓他參選總統，自己也無法當選；彭明敏也曾是獲選十大傑出青年的年輕教授，自己視他為偶像學習，也曾去台大聽過他的演講。彭明敏說，現在才知道，原來當時陳水扁曾在台下聽他演講，也稱讚他的執政讓人懷念，但台灣還有很多問題還沒有結果。

此外，陳水扁稱讚，彭明敏曾拒絕國民黨安排工作、拒絕被收買退選，也多次拒絕與前總統李登輝見面，很有自己的原則和骨氣。彭明敏則稱讚，陳水扁雖為貧苦出身，卻一路認真打拚，現在不能從事政治活動很可惜，還好還有發聲管道。

事實上，彭明敏與駐日代表謝長廷曾在1996年首度總統直選時，曾代表民進黨組成「彭謝配」參選。陳水扁稱，要學習他的精神，這就是勵志人生，同時也開玩笑問彭明敏1996年選總統時，怎沒想到讓自己當副手，真得很吃醋。

彭明敏則解釋，當時陳水扁是台北市長，選上台北市長很不容易，現任有職務的人他不敢邀請，且他心裡也想，他跟國民黨選舉資源懸殊，他參選是想利用機會，讓大家思考台灣未來要走什麼路。

