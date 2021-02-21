「崑濱米一吃就2碗」　陳水扁嘆：又少了一位民間友人

▲陳水扁悼念崑濱伯。（圖／翻攝自Facebook／陳水扁，下同）



記者黃巈禾／台北報導

紀錄片《無米樂》的主角之一、前總統府國策顧問黃崑濱（崑濱伯）20日辭世，享耆壽92歲。前總統陳水扁20日在臉書回憶，以前拜訪崑濱伯時，吃崑濱米一吃就2碗，如今崑濱伯走了，他感嘆又少了一位民間友人。

陳水扁回憶2005年時任總統，邀請農友到總統府一起觀賞「2004國際紀錄片年度台灣獎」首獎作品《無米樂》，片中4位主角崑濱伯、崑濱母、煌明伯、文林伯都應邀出席。他大讚，農友辛苦播種，大水來襲颱風肆虐，全部化為烏有，無米吃蕃薯籤，倒也其樂融融，如今台灣農業科技的進步發展，各地的有機米，接枝改良的水果，一點都不輸給國外進口的，是台灣人真正的福氣。

陳水扁提到，2006年前往台南後壁菁寮拜訪崑濱伯，「吃崑濱米，一吃就2碗」；此外，也拜訪紀錄片「無米樂」另一位主角文林伯，並與該村唯一現役參與耕作的水牛合影，讓他不禁想起台北中山堂懸掛的雕塑大家黃土水在90年前所創作的國寶級「水牛群像」。

對於崑濱伯辭世，陳水扁感嘆，不只他又少了一位民間友人，更是台灣農業發展的重大損失，「崑濱伯功在台灣農業，我們永遠懷念您！」，請崑濱母和家人節哀保重。