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鯊魚在身邊游！63歲女救生員遭狂咬送醫　海岸線封閉30km緝凶

▲▼鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲澳洲2020年曾發生8起鯊魚致人死亡的事件。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者郭家榮／綜合報導

澳洲一名63歲的婦女布特斯（Michele Bootes）13日上午在海岸游泳時突然被鯊魚襲擊，造成臀部和肩膀受傷，緊急送醫治療。相關當局也緊急封鎖海岸線30公里，試圖找到兇手的蹤跡。

綜合外媒報導，63歲的布特斯是一名救生員，她在事件發生前一天才在社群軟體上發文徵求同伴早上6點30分一起游泳，結果卻發生被鯊吻的意外。目擊者表示，布特斯在小鎮默里姆布拉（Merimbula）的碼頭下水，朝著附近的沙灘上游去，接著發現疑似鯊魚的背鰭，不久後就聽見她大喊「鯊魚」的求救聲。

布特斯被鯊魚咬傷後仍然奮力上岸，接著在目擊者的協助下移動到平緩的地方，然後等候救護車救援。她在接受緊急手術後於稍晚時出院，並在社群軟體上發文報平安，表示已經動手術清理傷口和注射抗生素。

據了解，布特斯在衝浪救生組織擔任義務救生員，甚至在2020年曾被提名年度最佳公民。該組織在事件發生後也緊急封鎖附近的海灘，希望能夠找到「兇手」。

▲▼鯊魚。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲鯊魚。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

週三上午YouTube頻道「Bondi Nation」上傳了澳洲當地邦迪海灘（Bondi Beach）的恐怖空拍影片，令人驚訝的是，影片中清晰可見鯊魚的身影，數百人毫無戒心地在該海域戲水、划船。這部影片也引起網友熱烈討論為何鯊魚為何沒有傷人的可能原因。

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