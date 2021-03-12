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打造「下個馬爾地夫」攏系假！長江集團詐3.8億　顧問否認吸金

記者劉昌松／台北報導

新加坡長江集團負責人魏萬龍等人，涉嫌佯裝買下了澳洲大客佩爾島，回台大肆宣傳將推出代幣「長江玉幣」，可在島上支付所有消費，吸金3.8億元，檢調日前發動搜索時，長江台灣分公司總顧問吳阮弘未到案，12日經調查局約談後移送台北地檢署，檢察官複訊決定依違反《銀行法》等罪交保10萬元，並限制出境出海、限制住居。

▲▼ 新加坡長江集團「長江玉幣」吸金3.8億案，顧問吳阮弘。（圖／記者劉昌松攝）

▲長江集團台灣分公司顧問吳阮弘涉吸金詐騙案獲10萬元交保。（圖／記者劉昌松攝）

吳阮弘因上次約談未成，曾被媒體報導若傳拘不到，恐遭通緝，吳委請律師發函各媒體澄清，只是因為剛好人不在辦公室，已與調查局聯繫約談時間，12日經檢察官訊後以被告身分交保時，面對記者詢問「有參與吸金嗎？」吳阮弘只簡短回答：「沒有。」

▲▼新加玻長江集團台灣分公司董事長楊耀福。（圖／記者游宗樺攝）

▲長江集團台灣分公司董事長楊耀福先前已經交保50萬元。（資料照／記者游宗樺攝）

長江集團近年大張旗鼓舉行記者會、接受媒體採訪，宣稱集團利用區塊鏈技術，推出「長江玉幣 TKJade Token」，並為了讓長江玉幣真正「落地應用」，直接購買澳洲昆士蘭州中部的大克佩爾島（Great Keppel Island），由集團當島主，讓民眾可用長江玉幣在島上商店消費，集團甚至宣稱為確保長江玉幣價值，已將約4億台幣置於信託公司CO-TRUST。

但是檢調接獲線報，這個區塊鍊落地實驗，從頭到尾都是假噱頭，集團負責人魏萬龍和台灣分公司執行長蕭圓繻2018年9月至11月間，與澳洲Tower Holdings公司簽署備忘錄，將以美金5000萬元買島，宣稱將建設成下一個馬爾地夫，可是登上澳洲新聞版面後，根本沒付錢，交易取消。

▲▼新加玻長江集團台灣分公司執行長蕭圓繻。（圖／記者游宗樺攝）

▲長江台灣分公司執行長蕭圓繻。（資料照／記者游宗樺攝）

然後魏萬龍等人再利用國內外新聞資訊的落差，跑回台灣舉行記者會，鼓吹民眾加入投資入股，並依年期長短，保證加價15%到80%買回持股，有292名投資人受騙達3億8131萬8685 元。

台北地檢署主任檢察官黃冠運2月25日指揮調查局北機站，兵分16路搜索約談等人到案，台灣分公司負責人楊耀福、執行長蕭圓繻等4人分別以5萬到50萬元不等金額交保，部分資產已遭查扣的吳阮弘3月15日到案後，以10萬元交保。

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