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四國元首會談聲明隻字未提　環時：中國在這次會議無處不在

▲▼美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）。（圖／路透社）

▲由美國、日本、印度和澳洲組成的「四方安全對話」（Quad）。（圖／路透社）

記者魏有德／綜合報導

美日印澳四國元首對話結束後發表聲明雖未提及中國，但外界仍明白聲明中區域安全的最大假想敵便是中國大陸。大陸官媒《環球時報》在會後發文指出，文中有一些平時專門指向中國的話語，如聲稱不讓印太地區受到「脅迫」，還有媒體帶些誇張地評論稱 ，「中國在這次會議中無處不在。」

▲美日印澳元首展開四方安全對話。（圖／路透）

▲美國總統拜登透過視訊參加四方安全對話。（圖／路透）

《環球時報》以《美國造不起更拉不動「亞洲版北約」這部車》為題，剖析這次四國元首會談意涵。文章指出，美國國家安全顧問蘇利文在會後對記者說，四國領導人討論了來自中國的挑戰，他們清楚表明對中國沒有任何幻想。不過他否認四國機制是新北約，而是稱四個國家以集團形式合作，「他的表達有點錯亂和分裂。」

文章表示，印太戰略是川普政府的遺產，拜登政府繼承並進一步推進，長期目標顯然是塞入包括越來越多軍事合作在內的各種對抗中國的內容，「對這個方向，戰略界無人懷疑。亞洲版北約是輿論界對它的一種描述，它被廣泛視為很契合華盛頓的野心。」

文章稱，四國聲明隻字不提中國，顯然不是美國的意思，但反映出四國對中國的定位不一致，他們的國家利益要求不同的對華策略，「四國機制仍處於起步階段，美國想讓這個機制先運轉起來，能談什麼談什麼，所以談氣變，談疫苗，同時給這些議題設置與中國較勁的方向，意圖引導以削弱中國在整個地區影響為目標的集團合作，推動更多亞太國家與中國脫鈎。」

▲美日印澳元首展開四方安全對話。（圖／路透）

▲日本首相菅義偉（圖右）。（圖／路透）

文章認為，日澳印的第一大貿易夥伴都是中國，其他大多數亞太國家的第一大貿易夥伴也是中國，沒有一個國家有遭到中國軍事入侵的真實擔憂，日印與中國有歷史遺留的領土糾紛，他們清楚管控這種糾紛比在美國支持下與中國圍繞那些糾紛開戰更符合他們的國家利益，「究竟往四國機制裡灌什麼內容，這將是四國的長期分歧和困惑。」

文章強調，四國機制作為一個以非宣示對抗中國為目標的合作集團提供了這些國家領導人假裝做大事的場景，「連美國都在與中國對抗還是合作的選擇上患得患失，這一基本現實告訴人們，誰想在整個地區孤立中國，被孤立的一定是它自己。」

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