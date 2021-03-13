每晚床戰4女！19歲嫩模曝富豪父荒淫生活　裸女瘋狂趴「很正常」

▲澳洲菸草大亨貝農的女兒最近揭露他們家中的奢靡生活。（組圖／翻攝自IG／candyshopmansion、luccianabeynon）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲菸草大亨貝農（Travers Beynon）荒淫糜爛、奢華炫富的生活一直都備受爭議，除了喜歡在豪宅內舉辦與酒池肉林無異的瘋狂派對外，貝農現年19歲的模特兒女兒露西亞娜（Lucciana Beynon）最近向記者爆料，父親每晚都有4名女子「侍寢」，不過她並不覺得這有什麼問題。

綜合《每日星報》和《鏡報》報導，貝農經常在他位於澳洲昆士蘭黃金海岸的「糖果屋豪宅（Candyshop Mansion）中舉辦18禁的派對。知情人士透露，派對的排場十分豪華，一晚就要燒掉24萬英鎊（約新台幣965萬元）；現場有各式食物、上萬瓶伏特加、香檳和龍舌蘭，最特別的是，貝農會安排許多裸女在VIP房內大跳鋼管舞，讓賓客們除了能滿足食慾外，也能盡興而歸。

喜歡炫富的貝農經常在Instagram上曬出他的奢淫生活，也讓人們好奇，從小就在聲色犬馬的環境中長大，是什麼體驗。他從事模特兒工作的女兒露西亞娜已移居倫敦，不過在回憶起與父親同住時的生活時表示，她覺得這種瘋狂的生活很正常，相反，這樣的生活讓她成為了一個成熟而思想開放的人，「說實話，那是世上最好的派對，它代表了自由選擇，你可以穿任何你想要穿的衣服」。

▲貝農與女兒。（圖／翻攝自IG／luccianabeynon）

露西亞娜也提到，「有些人認為，讓小孩接觸這些東西是不對的，不過在這個社會中，你什麼東西都會接觸到，所以我不認為父親讓我們提早了解這些有什麼奇怪的，我甚至覺得這樣的生活很有趣。」儘管生在富貴之家，但露西亞娜表示，貝農並未因此而特別寵溺他們，「他對我們比其他爸爸都還嚴格，他教我們要有禮貌、尊重、展現成熟態度並努力工作，這才造就了我們今天的樣子」。

▲貝農的女兒並不在所有議題上都認同父親。（圖／翻攝自IG／luccianabeynon）

強調自己非常愛父親的露西亞娜，對於外界不斷抨擊父親「一妻多妾」的生活表示十分不解。雖然露西亞娜也並不認同一夫多妻制，但她認為，「父親只有一名妻子，還有很多女友，但我們是一家人，所以我完全接受這一切，而且我和這些女孩都相處得很好，唯一的缺點是，因為爸爸每晚都要和4個女生睡覺，這代表我必須和4個女生一起擠在一張床上，這讓我沒辦法睡得很好。」

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