澳洲傳批准「6公噸台灣鳳梨」進口　當地果商喊話支持國產

▲ 全台掀起鳳梨熱、挺農民。（圖／記者林悅翻攝）

文／中央社坎培拉12日綜合外電報導

澳洲廣播公司（ABC）引述台灣媒體報導，一批6公噸的台灣鳳梨預期將在5月運抵澳洲，另有「少量」將空運赴澳。當地果商表示，澳洲自身鳳梨產量豐富，呼籲國內消費者捧場。

澳洲廣播公司指出，消息如果確實，這將是澳洲去年3月批准台灣去冠芽鳳梨進口後，首批運抵當地的台灣鳳梨。

澳洲最大鳳梨生產商Piñata Farms董事總經理斯科爾（Gavin Scurr）表示，澳洲農民擔心進口品會構成生物安全風險。

「我們澳洲自己生產的鳳梨很多，全年充分供應（消費者），而且顯然會比較新鮮得多，因為是國產。」

斯科爾說，亞洲一些國家多年來都希望能出口新鮮鳳梨到澳洲，但之前都不成功。

「我要說，澳洲對進口鳯梨的需求有限，但我們必須正視此事。」

「因為我們在地供應一旦短缺，就會開啟進口之窗。」

斯科爾說，澳洲1990年代鳳梨年產量曾高達14萬公噸，後因罐頭鳳梨項目被進口產品攻占，產量跌到了2萬5000公噸以下。

「在30年前，澳洲一度產量短缺，於是從海外採購（鳳梨罐頭），如今我們的罐頭鳳梨大多來自印尼、菲律賓和泰國。」

斯科爾不忘喊話說：「希望我們所有熱情的澳洲消費者繼續為澳洲的新鮮鳳梨捧場。」（譯者：劉淑琴／核稿：張佑之）