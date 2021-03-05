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小五童撿到112萬報警！　失主拒領：我不缺錢

▲▼ 人民幣,匯價,匯率。（圖／pixabay）

▲遼寧省一名申姓男童，從補習返家途中撿到一大袋鈔票，金額高達人民幣26萬元（約新台幣112萬元）。（示意圖／pixabay）

記者陳怡靜／綜合報導

遼寧省一名小學生日前從補習班返家，途中發現某社區欄杆上掛著一個綠色布袋，好奇將布袋取下，驚見裡面裝滿一大疊白花花鈔票，金額高達人民幣26萬元（約新台幣112萬元），在原地苦等卻找不到失主，連忙報警處理。怎料警方費盡心思找到失主，對方竟冷回：「我不缺錢」，讓員警超傻眼。

綜合陸媒報導，遼寧省瀋陽市一名申姓小五男童，日前補習完和媽媽一同返家，途中男童瞥見路邊欄杆掛著一個綠色布袋，驚呼：「袋子挺大的，有我上半身這麼大！」好奇心作祟的他，決定爬上欄杆取下袋子，媽媽原想制止，沒想到他已將布袋拿下，還大喊：「媽媽！你快看，裡面全是錢！」

▲▼鈔票,撿錢,男童,國小,報警。（圖／翻攝自網易新聞）

▲拾金不昧的男童，在全校師生面前接受表揚。（圖／翻攝自網易新聞）

男童母親見到一大袋鈔票也當場嚇傻，母子倆決定在原地等待失主，甚至還將丈夫和哥哥找來當保鑣，沒想到一家人苦等了1個多小時，卻不見失主身影，只好報警處理。

當地派出所獲報後，立刻派人到場將大筆鈔票取回，清點後發現，總金額竟有26萬元（約新台幣112萬元）。員警調閱周邊監視器仍找不到線索，最後在鈔票上發現經手的銀行人員印章，循線追查下總算找到該名男性失主。

怎料對方卻矢口否認有掉錢，甚至說根本「不缺錢」，警方連絡他的父母得知，原來男子患有精神疾病，才會胡言亂語，這筆錢是家中房屋拆遷的補償款。最後，男子父母到派出所辦手續，順利領回丟失的26萬元人民幣。

▲▼鈔票,撿錢,男童,國小,報警。（圖／翻攝自網易新聞）

▲拾金不昧的男童，在全校師生面前接受表揚。（圖／翻攝自網易新聞）

事後，申姓男童也因拾金不昧的行為受學校表揚，平時調皮、愛闖禍的他，如今成了全校師生的好榜樣，男童父母驕傲的說，「我們雖然不富裕，但是懂得錢財取之有道。孩子拾金不昧的表現，證明我們教育有方」。

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