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港健身中心群聚感染達99人　金融業、跨國公司、學校全中招

▲香港URSUS Fitness健身中心新冠肺炎群聚感染疫情持續擴大。（圖／CFP）

▲香港URSUS Fitness健身中心新冠肺炎群聚感染疫情持續擴大。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

香港今（13）日再公佈47例新冠肺炎確診案例，其中35人來自健身中心URSUS Fitness群組，染疫人員擴大到金融業、跨國公司及學校，群組內至今已達99人確診，成為自香港疫情爆發以來，第三大染疫群體，新一波疫情風暴正持續蔓延。

▲香港健身中心群聚感染者涉及金融業、跨國公司及學校。（圖／CFP）

▲香港健身中心群聚感染者涉及金融業、跨國公司及學校。（圖／CFP）

《明報》報導，衛生防護中心傳染病處主任張竹君用「嚴重爆發」形容這次疫情，短時間出現多宗個案，代表傳播已維持數日，而患者遍及銀行、金融、法律界，社交活動多，追蹤具挑戰，且暫未能找到爆疫源頭。有專家認為未來兩周非常關鍵，如仍有帶病毒患者未被網羅，將繼續在社區播毒。

據了解，「Ursus Fitness」群組最早發病者為一名顧客，於上周六（6日）起身體感到不適，再加上部分患者多次前往健身中心，除參加一對一訓練，還有涉及數人至十餘人的團體訓練，進行劇烈運動期間未必有戴上口罩，成為防疫缺口。

港大微生物學系講座教授袁國勇表示，健身中心摘除口罩做劇烈運動，運動時呼出的微粒會多6倍，旁人又會吸收超6倍，且染疫者會去多間中心。他提醒，健身室空氣流量一定要超過餐廳，起碼每小時得換氣6次，若在密室更應有12次。

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