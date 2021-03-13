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基隆暖西國小「軟絲樂園」啟用　林右昌現身與學童驚喜同樂

▲基隆暖西國小「軟絲樂園」落成啟用 林右昌現身與學童驚喜同樂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆暖西國小「軟絲樂園」落成啟用，林右昌現身與學童驚喜同樂。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市暖西國小「軟絲樂園」12日落成啟用，學校除精心為學童的夢幻樂園編寫軟絲繪本，將遊具及地板圖騰依照海底生物命名，讓整座遊戲場增添生命力，林右昌市長與學童一起快樂滑下軟絲滑梯，現場充滿新奇與樂趣。

林右昌表示，整座遊戲場像一座彩色軟絲，利用高低差設置一道水管溜滑梯、兩道磨石子溜滑梯及四面滑草坡，還設計了攀爬塊、攀爬繩，能鍛鍊小朋友的肌力及手腳協調性，並於遊戲中探索挑戰自我，讓大人小孩都玩到不想離開，將有限空間發揮到最大效用，提供小朋友自由選擇、多樣玩法。

▲基隆暖西國小「軟絲樂園」落成啟用 林右昌現身與學童驚喜同樂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市長林右昌表示，將有限空間發揮到最大效用，提供小朋友自由選擇、多樣玩法。

基隆市教育處指出，暖西國小遊戲場設計概念裡，由師生、家長參與設計，選擇暖西國小的吉祥動物「軟絲」做為主題，從外型、遊具的種類以及色彩的使用等，經過長時間不斷的溝通討論，打造出主題式夢幻遊樂園。

教育處表示，2020年已完成全市遊具檢驗並積極重建改善國小兒童遊戲場，預計於今年年底將全數建置改善通過，屆時將有40座校園兒童遊戲場，佔全市國小覆蓋率100%。

除此之外，基隆市七個行政區域之特色主題遊戲場也將陸續完工，例如：堵南國小「大船入港」、深美國小「樹屋森林」等，各具特色及教育意義，成為孩子們專屬遊戲天堂，提供社區居民親子玩樂之場所。

▲基隆暖西國小「軟絲樂園」落成啟用 林右昌現身與學童驚喜同樂。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆暖西國小「軟絲樂園」落成啟用 林右昌現身與學童驚喜同樂。（圖／記者郭世賢翻攝）

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