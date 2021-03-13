桃園土地公文化館「慶生」　神像工藝特展登場！街頭藝人鬥熱鬧

▲桃園土地公文化館為土地公慶生，辦理「土地公慶週年運動大集合」暖身活動。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園土地公文化館13日於農曆2月2日土地公生日前夕，辦理「土地公慶週年運動大集合」活動，邀請社區大小朋友勇闖「踩報紙黏牢牢」、「吹吹乒乓」及「借物大賽」等3項比賽關卡，明（14）日將舉行「傳神」神像工藝特展開幕式及街頭藝人表演秀，歡迎民眾共同來慶祝土地公聖誕及土地公文化館的生日。

▲桃園土地公文化館「土地公慶週年運動大集合」活動。（圖／市府提供）



桃園市長鄭文燦13日出席「土地公慶週年運動大集合」時表示，桃園土地公文化館為全國首座以土地公民俗信仰為特色的展覽館，成立迄今已屆4週年，為慶祝土地公文化館開館4週年，在農曆2月2日土地公誕辰的今明兩日舉辦館慶活動，歡迎大家前來體驗土地公文化。

▲小朋友專注看畫糖。（圖／市府提供）

鄭市長表示，早期先民開墾會蓋土地公廟，或以石頭為土地公像來祭拜，不少社區聚落皆有土地公廟，許多市民朋友每逢初一、十五都會去土地公廟拜拜，形成各地的土地公廟文化，是台灣一大特色。而近年來，桃園土地公文化館已是桃園熱門的戶外教學場所，廣受市民朋友歡迎，也希望大家能透過本次土地公4週年活動，參觀不同匠師的工藝作品，感受不同風格的土地公特色。

桃園市文化基金會執行長劉子琦表示，為慶祝土地公文化館開館4週年，今日規劃「土地公慶週年運動大集合」活動，讓大小朋友勇闖「踩報紙黏牢牢」、「吹吹乒乓」及「借物大賽」等3項比賽關卡，第一名者可獲得土地公文化館最新推出的虎爺造型抱枕與元寶毛毯。

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