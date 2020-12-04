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桃園土地公文化館12/5廟埕電影音樂會　打卡按讚送限量爆米香

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▲桃園土地公文化館廟埕電影音樂會

▲桃園土地公文化館廟埕電影音樂會，打卡按讚限量送爆米香…。（圖／市府資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

在廟埕看電影、聽音樂，打卡按讚還限量送爆米…！桃園市文化基金會5日在土地公文化館廟埕辦理「廟埕電影音樂會」活動，館內並推出「土書店˙感知推理事件」繪本展，希望在周末連假，帶給市民朋友展覽、書籍、音樂、電影等文化元素，在不平靜的2020年，以文化帶給大家力量與快樂。▲桃園土地公文化館廟埕電影音樂會

▲桃園土地公文化館廟埕電影音樂會內容精彩。（圖／文化基金會提供）

桃園市文化基金會執行長劉子琦表示，近期金馬獎剛落幕，台灣國片掀起一波熱潮，桃園市文化基金會支持台灣電影，除了10月份桃園電影節開閉幕片分別為台灣首映「十二夜2」、「孤味」，更邀請年輕世代歌手，演唱電影音樂曲目，其中以電影《親愛的房客》榮獲今年金馬獎最佳原創電影音樂的法蘭，也將到場帶來精采的歌曲演唱，其他還有創作歌手吳海文與魏嘉瑩Arrow Wei、擁有獨特嗓音林愷倫 Karencici、以及饒舌歌手李英宏等。

「廟埕電影音樂會」將於12月5日於土地公文化館1樓廟埕熱鬧舉行，當天安排眾多歌手接力演出，除了演唱電影音樂相關曲目，同時也將演唱自己創作的歌曲。當天除了音樂會的演出之外，周邊還有抽獎活動、以及爆米香與咖啡飲品透過粉絲團打卡按讚做限量兌換。晚間還將放映好評不斷的在地電影《蚵豐村 Ohong Village》，誠摯邀請民眾一起來感受全方位的視聽饗宴！詳細活動資訊請上「桃園市土地公文化館」或「桃園電影節」臉書專頁查詢。

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