土地公生日米龜王擲筊　八德魏慶華三連霸：最接地氣的神明

▲八德區大正里內土地公生日，進行米龜王擲筊魏慶華三連霸。（圖／周媖惠提供）

記者楊淑媛／桃園報導

明(3月14日)農曆2月2日是土地公的生日，桃園市八德區大正里民依在地習俗，會在土地公生日當天，由信眾製作米龜，以擲筊進行米龜得主及爐主的慶典活動；現任爐主魏慶華說，10年前，因夫妻兩經營的事業，正處於發展階段，聽說土地公靈驗佑人，因此報名參加擲筊PK680斤米龜王活動，結果中選且三連(年)霸。

▲魏慶華(右一)參加熱鬧的土地公遶境里內大小街道活動。（圖／周媖惠提供）

魏慶華表示，土地公是一個里(村)的守護神，如同人間的派出所，民間有什麼事都會向土地神秉明，被喻為是守護鄉土、關懷社區、最接地氣的神明。近年來，大正里高樓大廈四起，里民千餘人，去年(2020)農曆8月15日，參加土地公爐主擲筊獲中選，當天並舉辦熱鬧的土地公遶境里內大小街道活動，相當熱鬧，也藉此弘揚土地公文化，在神明面前，學習謙虛與謙卑，並迎回土地公和大米龜於爐主家中安奉。

魏慶華於擔任土地公爐主期間，除協助土地公廟辦理各種慶典活動，並早晚燒香膜拜祈求土地公保佑里民和家戶平安、事業鴻圖大展。據桃園翁姓民俗專家指出，土地公生日這天，準備麻糬、帶殼花生和米酒等供品，到常去且距離住家或工作地點近的土地公廟拜拜，和土地公博感情並向土地公祈求一、兩個願望，只要誠心一定會靈驗。

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