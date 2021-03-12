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社會 社會焦點 保障人權

「聖石傳說」名導停車糾紛遭持刀砍傷　鄰居殺人未遂送辦

記者陳豐德／新北報導

曾入圍金馬獎的布袋戲電影「聖石傳說」導演蔡孟育，日前因為跟鄰居一名陳姓老翁發生糾紛，在新莊住家準備開車外出時遭對方持水果刀劃傷右手臂，傷口長約7公分，警方獲報後迅速到場將雙方控制，全案訊後依照殺人未遂罪嫌將陳姓老翁移送新北檢偵辦。

▲▼聖石傳說名導遭砍傷，員警到場協助將他送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

▲聖石傳說名導遭砍傷，員警到場協助將他送醫。（圖／記者陳豐德翻攝）

蔡孟育花了3年，在2000年推出斥資3億元的布袋戲電影「聖石傳說」，當時票房打敗同時期強檔電影「玩具總動員2」當時還入圍第三十七屆金馬獎的「最佳視覺特效獎」， 讓他一炮而紅。

而蔡孟育因為跟鄰居80歲的陳姓老翁長期不合，4日8時許又因為停車細故雙方再次發生口角，當時蔡孟育正準備從新莊區民安西路巷內開車外出時雙方互瞪，陳翁就拿出預藏在口袋裡面的水果刀，朝蔡攻擊，並劃傷對方的右手臂，附近民眾見有人掛彩趕緊通報警方到場處理。

轄區新莊警方獲報到場後，迅速控制雙方，並將蔡孟育送往醫院急救，警方訊後將陳翁依照殺人未遂罪嫌移送偵辦。

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