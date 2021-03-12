失業鐵工心情差「5分鐘連續恐嚇」北捷、中市府　槍枝照來源曝光

記者李忠憲、林彥臣／台中報導

12日上午11時30分許，台中市政府1999市民專線接獲不明男子來電，恐嚇要在市政府放置假炸彈，警方獲報後除立即加強巡邏戒備，台中市政府警察局第六分局亦立即組成專案小組，報請顏偉哲主任檢察官，指派民股謝怡如檢察官指揮偵辦，迅速於同日16時許於大里區大德街上逮捕68年次的李姓犯嫌到案。根據刑法151條，以加害生命、身體、財產之事恐嚇公眾，致生危害於公安者，處二年以下有期徒刑。

▲恐被北捷與台中市府的李姓嫌犯，遭到台中警方逮捕。（圖／民眾提供）



中市警第六分局11時30分許接獲報案，有民眾撥打1999市民專線表示要在台中市政府放置假炸彈，藉此威脅市政府，警方獲報後，除派遣線上巡邏網加強市府安全維護，並通知市府警衛隊加強戒備，另由台中市政府刑事警察大隊與轄區第六分局成立專案小組，迅速派員前往大里區埋伏，僅用不到5小時，便將李姓犯嫌查緝到案。

經警方深入追查，發現李嫌亦於同日涉嫌恐嚇台北捷運公司，先是在11點15分寄電子郵件給北捷，再於11點20分打台中市1999，兩次恐嚇行為大約相隔5分鐘，台中市警方立即與台北市警局共組專案小組，訊後依法移送台中地檢署嚴辦。

六分局偵查隊長高嘉陽説明指出，李嫌原本從事搭鐵工，因工作最近失業，飲酒後心情不佳打電話，進而出言恐嚇鑄下大錯，事後也相當後悔做出這些行為，恐嚇北捷附上的槍枝照片，則是之前留存的玩具槍照片。

台中市警方表示，市政府為機關要地，除有市警局保安大隊警衛隊人員24小時駐守，轄區第六分局及市政派出所均距離不到900公尺，絕對不允許不法行為挑戰公權力，本次同時偵破李嫌恐嚇臺北捷運一案，彰顯警方將不法分子繩之以法，維護市民安全生活環境的決心。

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