福原愛已輸！PTT一面倒「好牌玩到爛」　直指1關鍵：江大獲全勝

▲江宏傑、福原愛被爆出婚變消息。（圖／翻攝自Facebook／福原愛Ai Fukuhara）

記者曾筠淇／綜合報導

福原愛日前被日媒拍到與天菜男共遊橫濱，雖事後緊急發聲明，並不認出軌，但仍無法平息討論聲浪；而好友則再度爆料江宏傑言語暴力的更多細節，並說福原愛的狀況真的很不好。消息一出，再度掀起熱議，PTT幾乎一面倒不支持小愛，甚至開酸小愛「怎麼還有臉裝受害者？」

網友在PTT的Gossiping板上，以「福原愛明明就偷吃出軌，怎麼還有臉裝受害者」為題發文，由於福原愛的好友一再爆料江宏傑言語暴力，將這段婚姻的全部錯誤都推在江宏傑身上，因此原PO就覺得很奇怪，明明福原愛才是被拍到跟天菜男一起過夜的人，為什麼還能指責江宏傑？

[廣告]請繼續往下閱讀...

也有網友以「福原愛是不是一手好牌玩到爛」為題發文，指出想離婚可以，但是被拍到和天菜男出遊，變成不倫，真的不是最好的手段；現在演變成這種局面，就算原先是江宏傑的問題，福原愛的勝算也不大了。

不少網友也都留言回應，「先說個性不合離婚，之後再被拍到都沒這麼慘」、「對她真的從好感變反感」、「她根本想輸啊，江大獲全勝還不用動腦」、「她在日本講江家怎樣也是很X，因為你終歸還是要回來談，那場面多難看」、「她以後怎麼活啊」、「以為先哭先贏+1」、「先出軌就輸了，這社會就是這樣」、「被拍到就輸了」。