「禽獸王朝」6皇帝一個比一個變態！愛看美人群交　砍下頭顱抱懷中

▲棕色部分為北齊疆域。（圖／翻攝自維基百科）

記者蔡儀潔／綜合報導

中國古代兩千多年的歷史長河中，南北朝時期的北齊可以說是臭名昭著，前後6名君王個個殘暴荒淫，因此有「禽獸王朝」之稱，前後僅28年就滅亡。其中，高洋皇帝登基後，曾把愛妾肢解並把頭顱藏在懷中，隨後當著文武百官面丟出，大臣們嚇得說不出話。

北齊（550年—577年）是北朝之鮮卑化漢人政權，由文宣帝高洋取代東魏建立，建國號齊，建元天保，遷都鄴城，以晉陽為別都，歷經高洋、高殷、高演、高湛、高緯、高恆6位皇帝，平均一人執政不到5年，最長壽的也只活到34歲，直到577年被宿敵北周消滅。

北齊統治期間，有一半的時間無法可依，全憑個人喜惡或當天的心情判案，叫你死就死，叫你活就殺人無罪，還大量派遣奴僕擔任縣令，而不是因為有能力或者有才幹。

▲北齊皇室荒淫殘暴 。（圖／翻攝自每日頭條）

此外，北齊已非一夫一妻制，皇室幾乎不斷上演奪妻通姦。高澄在15歲時便和他爹高歡的寵妾勾通成奸，登基後更是隨意調戲大臣的女眷，如有不從，當即殺死。荒淫無度的高澄除了搶走弟弟高洋的愛妻，還迎娶自己的庶母，兩人生下一女。

高澄最後在鄴城被政變的人殺死，其弟高洋登基，為北齊文宣帝。高洋在位初年熱心政務，使北齊在很短的時間內強盛起來，然而即位6、7年後開始整日不理朝政，沉湎於酒色之中。

高洋為人殘忍嗜殺，酗酒之後更常失去理智，時常在街道裸露身體，儘管當時季節正處寒冬。他還有「觀淫癖」，徵集了大批坊間美女，弄入宮中後脫個精光，命令侍從和衛士與這些女人群交，朝夕臨視為樂。

▲ 北齊577年被北周消滅。（圖／翻攝自每日頭條）

高洋曾經非常寵愛一名原為歌妓的薛嬪，其容貌傾國、姿色萬千，兩人如膠似漆感情和睦，但他後來懷疑薛嬪曾與清河王高岳私通，因而妒火中燒，命令高岳自殺。

當時薛嬪已經懷孕，分娩後也難逃一死。憤怒的高洋抽出匕首把薛嬪殺了，隨後將其肢解，並將頭顱置於自己衣袖裡面，回宮大宴賓客時，突然將人頭丟出，嚇的賓客四散，自己則取出薛嬪的大腿骨當作琵琶，邊流淚邊吟唱「佳人難再得」。

後來薛嬪下葬時，高洋披頭散髮，在車後步行跟隨，大聲哭號。天保十年，高洋駕崩，虛齡34歲。高洋的弟弟高湛登基後，也是昏庸無能、沉湎於美色，曾逼李皇后與之相姦，恐嚇說「如果妳敢不從，我就殺妳兒子」。

▲一代名將蘭陵王被高緯賜死 。（圖／翻攝自微博）

後主高緯也是極為變態，曾令愛妃馮小憐脫光躺在大殿的桌子上，文武百官排隊欣賞美人玉體。高緯還喜歡玩Cosplay，曾在華林園中設立了貧兒村，自己扮演乞丐，給宮中的駿馬、鷹犬、雞等封官拜爵，玩得不亦樂乎。

高緯即位時的北齊政權已經搖搖欲墜，他自己仍然荒淫無道，殺害兄長高綽，導致北齊軍隊衰弱，政治腐敗，尤其最大致命傷是誅殺名將高長恭、斛律光，這使得北齊失去得以抗擊北周侵略的有能將領。

值得一提的是，高長恭就是赫赫有名的蘭陵王，立下赫赫軍功的他最後卻被高緯賜死，當時他向王妃鄭氏說「我忠心侍奉皇上，何嘗辜負蒼天，卻遭受鴆毒」。一代名將就此隕落令人唏噓。

一口接一口停不下來