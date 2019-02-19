北電撤銷博士學位！　翟天臨論文抄襲「學霸形象崩塌」

▲翟天臨。（圖／微博／翟天臨）

大陸中心／綜合報導

曾飾演過《蘭陵王》高緯太子一角的「翟天臨」日前爆出學位造假風波，原本的學霸形象破裂。北京電影學院19日發佈消息，決定撤銷翟天臨博士學位，並且取消其導師陳浥博士的研究生導師資格。

「北京電影學院」官方微博19日發文，對於翟天臨學術不端案件調查發聲明指出，學校學術委員會學術道德與學術仲裁委員會集結了校內外專家，針對翟天臨在學期間發表的《談電視劇〈白鹿原〉中"白孝文"的表演創作》進行鑑定。

認定該文中一些論術是基於翟天臨個人表演藝術創作體驗的鏟發，但在關鍵表述使用了其他專家的觀點，卻未做引用註釋說明，確實存在學術不規範、不嚴謹現象，導師陳浥也未能履行學術道德和學術規範教育、論文指導和審查把關等職責。

因此根據相關法規，經學校學術委員會學術道德與學術仲裁委員會建議、學位評定委員會投票決定、校長辦公會研究同意，撤銷2018年博士研究生翟天臨的博士學位，並且取消其導師陳浥博士的研究生導師資格。兩人對此皆表示接受。



翟天臨原本以學霸身分在娛樂圈獲得許多注目，他本人表示去年取得北京電影學院博士，1月又高調宣布錄取北京大學光華管理學院博士後研究生，隨即卻捲入抄襲風波。

他在14日曾發表公開信道歉，經過輿論聲討和批判，他深刻反省了自身行為與思想，「虛榮心和僥倖心讓我迷失了自己，是我的不當行為，讓學術風氣被影響、讓公眾的信任被辜負。我深感自責和內疚」。

