士林夜市「鬧空城」跟疫情無關！　2大主因自食惡果：形象太差

▲士林夜市去年初爆發倒店潮。（資料圖／記者林裕豐攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

台北士林夜市曾是遊客必訪的觀光聖地之一，不過人潮絡繹不絕的盛況已不復見，去年初還爆發倒店潮。台北市市場處長陳庭輝分析，士林夜市逐漸蕭條有2大主因，其中一個就是攤販坑殺遊客的負面形象，影響民眾造訪意願。

據《自由時報》報導，新冠肺炎疫情爆發後觀光客銳減，士林夜市至今超過百家店關門，實際走訪發現，文林路數十間待租店家，人潮也相當冷清。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳庭輝分析，士林夜市逐漸蕭條有2大主因，一是租金昂貴，當地店租動輒幾十萬，商家經營成本過高自然難以持續經營；二是攤販坑殺遊客的負面形象，過去水果攤高價販售坑殺遊客等負面新聞層出不窮，影響各地遊客造訪意願。

▲網友PO出士林夜市「空城淒涼照」，感嘆老闆比客人多。（圖／翻攝自爆廢公社）

士林老街商圈繁榮促進會理事長蘇文山表示，去年受疫情影響，最慘時空店面高達120間，現在疫苗問世，各界樂觀看待疫情，陸續有業者進駐，僅剩84間空店面，假日人潮回籠約7至8成，平日人潮則仍有進步空間。

報導指出，大東路上仍有人潮，如今店家打算轉型。蘇文山指出，目前的空店面過去多為經營伴手禮，現在店家打算轉型，鎖定年輕族群，附近有10幾所國高中、大學，學生人數超過10萬，應做迎合學生的營業品項；過去店家以經營觀光客心態為主，主打一次性消費，如今轉型做學生族群，需考量價格、服務態度等。

台北市市場處長陳庭輝表示，目前推動士林夜市攤販納管及精進計畫，落實攤販實名制、劃設攤販營業規範線、要求商品標價，並配合各相關單位到場稽查，維持攤販營業秩序，並要求自理組織於夜市內設置公共垃圾桶、飲食攤加裝油煙防制設備等環境衛生規範，提升營業環境條件。