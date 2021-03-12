台中男預告要在古亭站殺人！　網怕爆：抓到了還不是可教化

記者邱中岳、邱茀濱／台北報導

北捷今早接獲恐嚇信件，內容竟預告「即將在古亭站殺人」，儘管目前警方已加強警戒、全線營運正常，但仍呼籲民眾提高警覺。消息一傳出，不少網友嚇壞表示，「務必把這個人抓出來並且移送法辦，讓他知道亂講話製造恐慌的代價」、「太可怕了吧」。

▲捷運古亭站。（圖／記者黃靖惠攝）



目前，警方掌握恐嚇涉案人為住在台中大里的42歲李姓男子。據悉，他有多項毒品前科，警方向檢方聲請拘票後，已逮捕帶回偵訊。

北捷12日上午11點15分接獲旅客信件，仔細一看內容竟是預告要在古亭站殺人，當下除了通報各單位加強巡邏並提高警戒外，還報警處理。目前，北市府警察局捷運警察隊已派人到古亭站巡邏、維護旅客安全。

儘管目前全線車站人員已加強巡邏、警方加強警戒，但北捷仍呼籲民眾，要時刻注意身旁人事物，若在列車上發現異常狀況，也請勿驚慌並保持冷靜，應立即按壓對講機通知司機員、行控中心或通知車站站務人員，以利公司派員處理。

消息曝光後，網友嚇到留言說，「不單單只是古亭要警覺戒備，每個站都要注意！以免歹徒來個調虎離山之計」、「姑且不討論是真是假，要注意安全蛤」、「現在精神病患者很多」；但也有人說，「看來又是一個想引人注意的北七」、「又是這隻可悲的觸男邊緣人，沒人緣就用這種方式刷存在感，可憐愚蠢自私，混蛋」。

不過，還是有許多網友酸說，「未抓先猜，帳號被盜」、「帳號被盜！哭哭」、「抓到又怎樣，還不是可教化，又放出來」、「這年頭心理有病的人真是特別多……」、「抓到先毒打一頓」。

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