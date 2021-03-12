　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

古亭摸臀狼是學霸！見正妹「合身裙+過膝靴」伸出手　她狂追90m

記者黃宥寧／台北報導

北市一名正妹表示自己與男友前往捷運古亭站附近吃飯，但現金不夠她前往超商領錢，領完錢她邊走低頭滑手機，感覺好像有人走在她身後，正當想回頭竟遭摸左臀，原來是名陌生男子緊貼在她身後，同時男子手拿著手機從下往上偷拍她。她趕緊報警處理，豈料男子證據全刪光，仍依妨害秘密法辦，事後她也得知變態竟是某國立科大學生。

偷拍，照相。（圖／達志影像／示意圖）

▲一名正妹表示在古亭站遇見尾隨偷拍狼，大安分局接獲報案循線找到該男子，身分竟是國立科技大學生。（圖／達志影像／示意圖）

正妹小美（化名）在《Dcard》古亭站尾隨偷拍之狼發文表示自己在2月27日晚間9時許與男友捷運古亭站和平東路上吃晚餐，吃到一半時發現她跟男友身上現金不夠，快吃完時她就先去對面超商領錢。她驚訝表示餐廳離超商僅300公尺距離，中間會路過古亭站、麥當勞等都是很熱鬧的點。

回程時小美先過馬路回到餐廳這一側，路過星巴克後，到餐廳行經都市已關門的店家，走在騎樓上的她邊滑著手機，同時有感覺到有人走在她身後，因為還有一點距離，當時她並沒多想，也沒有回頭確認，等到腳步聲越來越近時，小美正想回頭，突然感覺她的左臀被觸碰。當她轉頭時發現有一個陌生男子緊貼在她身後，同時對方的手上拿著手機從下往上，就對著她左臀裙邊的位置。

▼小美在古亭熱鬧商圈竟遇偷拍狼，事發後仍感到驚慌，也驚訝對方竟是某國立科大學生。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲憂鬱,害怕（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

當天身穿高領針織、到大腿2/3處的合身裙子跟過膝靴的小美，嚇到退幾步後大聲質問「你在做什麼」並衝上前想抓著對方，豈料對方僅說「對不起」後將她甩開就跑了。小美一路狂追近90公尺，也一路嘶吼大喊「有變態」。

小美在路人跟店員的協助及提醒之下，便報了警。監視器畫面也清楚的拍到，陌生男子從畫面最遠方就一路跟著她，在最後碰觸到她前，也已經有彎腰低頭靠近她裙子的行為。對此小美看完監視器畫面後，做完筆錄決定針對妨害秘密及性騷擾防治法提出告訴跟申訴。

大安分局3月1日循線找到年僅22歲朱姓嫌犯，豈料朱嫌已經將證據都已經刪光，他甚至辯解表示「只是純拍裙子」但仍依妨害秘密法辦。

小美案發後心有餘悸表示，接到某國立科大校方的來電，告知她加害人是他們的學生，並且表示校方將會開性平會來論斷該生的行為；她也希望這件事的後續處理能讓這個加害人為自己的行爲付出應有的代價。

名嘴肇逃道歉了！唐湘龍開直球：給我一個數字　撞外送員結局曝

BMW尬奥迪害死30歲華航副機師！60歲科技董座判決結果出爐

框酒店妹回豪宅強吻指侵...她哭著逃離！建設業豬哥下場曝

兩大明星商品人氣爆棚

ET快訊
快訊／恐嚇「將在北捷殺人」　嫌在台中落網了
獨／預告北捷殺人！狂徒被起底
獨／青青曝仙人跳真相！　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂
外送員國考通過！開心曬成績單　網一看狂勸：你會後悔
驚見死綠鬣蜥「放水流掛樹頭」　網紅籲自律遭酸
鋼琴女神自爆被逼「陪酒陪睡」　被傳曾遭封殺怒反擊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中男預告要在古亭站殺人！　網怕爆：務必要注意安全

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

獨／預告古亭站殺人！狂徒起底：前科刷整排　警圍捕42歲台中男ing

最貪理專盜客戶2.8億收押了！買豪宅名車酒店摟妹　1關鍵入看守所

獨／青青曝仙人跳真相！早與男友攤牌　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂

台中望高寮雙屍遺書曝！狠夫殺妻裝行李箱　留「6個字」死後自首

買宵夜「亂丟檳榔渣紙杯」惹到林口6煞　2衰男遭棍棒痛毆

古亭摸臀狼是學霸！見正妹「合身裙+過膝靴」伸出手　她狂追90m

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

翁立友還原雞排妹5指控..「我在捧她餒！」　記者會拒見她..全因自己不知情：我睡著了

羅漢魚一見把拔...衝刺討摸摸！互動超有愛！會玩球、默契靠下巴

不爽切車失敗！3壯漢衝上前攔車　下車飆髒話...挨告強制+公然侮辱

三寶騎士未戴安全帽+勇敢闖紅燈　無辜女遭撞飛...目擊者：北七喔？

機車狂鑽縫超車！結局追撞慘摔　騎士前撲倒地...網：本日最療癒

台中男預告要在古亭站殺人！　網怕爆：務必要注意安全

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

獨／預告古亭站殺人！狂徒起底：前科刷整排　警圍捕42歲台中男ing

最貪理專盜客戶2.8億收押了！買豪宅名車酒店摟妹　1關鍵入看守所

獨／青青曝仙人跳真相！早與男友攤牌　放火「內褲+衛生紙」讓他抓狂

台中望高寮雙屍遺書曝！狠夫殺妻裝行李箱　留「6個字」死後自首

買宵夜「亂丟檳榔渣紙杯」惹到林口6煞　2衰男遭棍棒痛毆

古亭摸臀狼是學霸！見正妹「合身裙+過膝靴」伸出手　她狂追90m

台中男預告要在古亭站殺人！　網怕爆：務必要注意安全

高市3里長連4年挺屏東農友　採購「鳳梨＋高麗菜」助度難關

大貨車駕駛手殘「方向燈未打好打滿」　上國道7分鐘狂噴4萬500元

快訊／預告北捷「要在古亭站殺人」　嫌台中落網！

不想努力了！阿姨憐愛金髮男「開卡送金幣」　警一句斷開愛情鎖鏈

就是超愛戶外運動！近乎圓形的Aizumi Base讓狗狗也能盡情奔跑

獨／預告古亭站殺人！狂徒起底：前科刷整排　警圍捕42歲台中男ing

最貪理專盜客戶2.8億收押了！買豪宅名車酒店摟妹　1關鍵入看守所

老字號食品大廠轉型體驗型複合店搶市　搶攻年輕族群消費商機

統一獅開幕打線成形　指定打擊還要討論

家教男「詭異洗腦」30天！12歲女聽「把ＯＯ皮帶鬆開」　爸看監視畫面狂抖

社會熱門新聞

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

即／台中夫妻沒回家…兒報警！望高寮後樹林找到雙屍

硼砂毒害國二女同學！她嗆：我未滿18不會有罪

前空姐瞞家暴令：靈魂伴侶可遇不可求

下硼砂動機曝光！國二女怒：搶我朋友…她被退群吐真相

11刀奪夫妻雙命逃死　開庭扯乾爸不倫戀

驚悚畫面曝！「氣墊還沒鋪好」女11F墜亡

前空姐要求下跪道歉後　潑油縱火燒夫！

競速害死華航副機師！家屬求償1億780萬

中資挖台半導體人才行情曝！護國神山也掀跳槽風

即／台南女掛11樓外牆墜落命危

更多熱門

相關新聞

快訊／古亭站驚傳預告殺人　北捷配合調查正常營運

快訊／古亭站驚傳預告殺人　北捷配合調查正常營運

台北捷運12日上午11點15分接獲旅客信件，內容為「即將在古亭站殺人」，已立即通報行控中心並完成向警方報案，全線車站人員加強警戒，並全力配合警方調查，目前營運正常。

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

唐湘龍涉肇逃　開直球：給我一個數字

唐湘龍涉肇逃　開直球：給我一個數字

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉

北市高職傳性霸凌！男學生當眾脫褲用下體頂人臉

最嚴女宿！城市科大遭爆錯過晚點名罰打掃

最嚴女宿！城市科大遭爆錯過晚點名罰打掃

關鍵字：

古亭站色狼國立學生正妹變態

讀者迴響

熱門新聞

捕獲大魚請全村　吃完一秒掉地獄

林月雲瞞侯佩岑私下見女婿！「說我愛你」6親密互動曝

手機有安裝「這10款App」快刪　恐盜你銀行帳號

國二女遭硼砂毒害！母氣炸曝法官「叫我3萬元和解」

即／即將在古亭站殺人！北捷接獲恐攻電郵

64人命喪西餐廳！「古代幽靈船」停火場上空　傳載滿百人才開

侯佩岑母把癌末男友「還元配」　缺席喪禮還拿遺產

妹子夾髮捲趴趴走　網狠酸：顏值扛不起

國二女水壺遭3度灌硼砂！同學竟喊：我可以去她葬禮

黑狗受傷「自己進獸醫院求救」

梁朝偉躺長凳「叫不醒還口吐白沫」

美星巴克求助　台博士拿下吸管訂單

身分證中2碼！花蓮飯店抽免費住宿

洋派女婚禮被「台灣1習俗」逼到崩潰

林俊傑4億豪宅內部首曝光　連王嘉爾都嚇到

更多

最夯影音

更多
復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而

復合罔腰？鳳梨鼠薯：不可能！　再爆紅粉絲漲20萬..最想見主播邱薇而
彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

彰化縣府「椿象懸賞令」每片5元　超強抓卵達人狂捕單日賺37500

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

蕭敬騰遭問：身高還是171？..秒爆粗口XD　曝藝人「每個都謊報」現場查周董.阿信身高

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

教妹妹刷牙、口紅「當糖果含」！　哥哥當跟屁蟲一整天...妹妹氣瘋

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

搭Uber拒戴口罩！白目女辱種族　朝司機臉「狂咳3下」竟還搶手機

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面