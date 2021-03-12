古亭摸臀狼是學霸！見正妹「合身裙+過膝靴」伸出手　她狂追90m

記者黃宥寧／台北報導

北市一名正妹表示自己與男友前往捷運古亭站附近吃飯，但現金不夠她前往超商領錢，領完錢她邊走低頭滑手機，感覺好像有人走在她身後，正當想回頭竟遭摸左臀，原來是名陌生男子緊貼在她身後，同時男子手拿著手機從下往上偷拍她。她趕緊報警處理，豈料男子證據全刪光，仍依妨害秘密法辦，事後她也得知變態竟是某國立科大學生。

▲一名正妹表示在古亭站遇見尾隨偷拍狼，大安分局接獲報案循線找到該男子，身分竟是國立科技大學生。（圖／達志影像／示意圖）

正妹小美（化名）在《Dcard》「古亭站尾隨偷拍之狼」發文表示自己在2月27日晚間9時許與男友捷運古亭站和平東路上吃晚餐，吃到一半時發現她跟男友身上現金不夠，快吃完時她就先去對面超商領錢。她驚訝表示餐廳離超商僅300公尺距離，中間會路過古亭站、麥當勞等都是很熱鬧的點。

回程時小美先過馬路回到餐廳這一側，路過星巴克後，到餐廳行經都市已關門的店家，走在騎樓上的她邊滑著手機，同時有感覺到有人走在她身後，因為還有一點距離，當時她並沒多想，也沒有回頭確認，等到腳步聲越來越近時，小美正想回頭，突然感覺她的左臀被觸碰。當她轉頭時發現有一個陌生男子緊貼在她身後，同時對方的手上拿著手機從下往上，就對著她左臀裙邊的位置。

▼小美在古亭熱鬧商圈竟遇偷拍狼，事發後仍感到驚慌，也驚訝對方竟是某國立科大學生。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

當天身穿高領針織、到大腿2/3處的合身裙子跟過膝靴的小美，嚇到退幾步後大聲質問「你在做什麼」並衝上前想抓著對方，豈料對方僅說「對不起」後將她甩開就跑了。小美一路狂追近90公尺，也一路嘶吼大喊「有變態」。

小美在路人跟店員的協助及提醒之下，便報了警。監視器畫面也清楚的拍到，陌生男子從畫面最遠方就一路跟著她，在最後碰觸到她前，也已經有彎腰低頭靠近她裙子的行為。對此小美看完監視器畫面後，做完筆錄決定針對妨害秘密及性騷擾防治法提出告訴跟申訴。

大安分局3月1日循線找到年僅22歲朱姓嫌犯，豈料朱嫌已經將證據都已經刪光，他甚至辯解表示「只是純拍裙子」但仍依妨害秘密法辦。

小美案發後心有餘悸表示，接到某國立科大校方的來電，告知她加害人是他們的學生，並且表示校方將會開性平會來論斷該生的行為；她也希望這件事的後續處理能讓這個加害人為自己的行爲付出應有的代價。

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