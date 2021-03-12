高雄女接電話轉撥9「如中邪」　交付提款卡金飾「突驚醒」



▲嫌犯逃逸途中蹲下來確認贓物 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

詐騙事件層出不窮！高雄一名女子日前接到詐騙電話，對方假冒電信語音系統提醒他積欠電話費，如果有疑問可回撥「9」轉接，接通後對方以各種名目騙稱被害女子涉及刑案須配合調查，供稱必須監管帳戶，被害人不疑有他，交出提款密碼、金融卡數張、金飾一批，事後才驚覺受騙，到派出所報案，警方調閱監視器最後抓到2嫌，全案依照詐欺罪嫌移送法辦。

高雄一名34歲莊姓女子，於去年年底接到詐騙電話，對方假冒電信語音系統提醒積欠電話費，甚至表示如果有疑問可回撥按「9」轉接，由服務人員協助查詢處理，詐騙集團於電話中以各種名目誆騙並指被害人涉及刑案，需配合檢警機關調查，後續又轉接假專案人員稱需監管帳戶，誘騙說出提款密碼並命指定地點交付金融卡數張及金飾一批，莊女不疑有他，依歹徒指示完成交付，事後才驚覺遭人詐騙，立即到哈爾濱街派出所求助。

▲警方循線抓到2嫌 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

員警受理後，立即調閱案發時周遭可疑車手影像及接應載送所使用交通工具等影像，再利用查詢系統交叉比對，終於過濾出曾姓及林姓兩名嫌疑人，並報請高雄地檢署核發拘票，將二嫌追緝到案，全案依照詐欺罪嫌移送法辦。

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